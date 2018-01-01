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    Баскетбольний клуб студентської ліги США позбувся чемпіонського титулу через секс-скандал

    Представники університету Луїсвілля повинні повернути всі зароблені гроші
    Університет Луїсвілля позбувся чемпіонського титулу NCAA 2013 року через скандал із запрошенням гравців у команду. Про це повідомляє «Спорт-Экспресс» з посиланням на Bleacher Report. Зазначається, що співробітник тренерського штабу команди Андре МакГі платив ескорт-агенції, щоб розважати потенційних і чинних баскетболістів
    • Сьогодні, 10:20
    • Розсилка
    Фото Getty Images
    Фото Getty Images

    Представники університету Луїсвілля повинні повернути всі зароблені гроші

    Університет Луїсвілля позбувся чемпіонського титулу NCAA 2013 року через скандал із запрошенням гравців у команду.

    Про це повідомляє «Спорт-Экспресс» з посиланням на Bleacher Report.

    Зазначається, що співробітник тренерського штабу команди Андре МакГі платив ескорт-агенції, щоб розважати потенційних і чинних баскетболістів університету.

    МакГі платив представницям агенцій 10 тисяч доларів за 22 «вистави» з 2010 по 2014 рік.

    Усі перемоги клубу за цей період були анульовані.

    Університет повинен буде повернути гроші, отримані в результаті розподілу доходів за участь у фінальних турнірах NCAA з 2012 по 2015 рік, а також заплатить штраф.

    NCAA (Національна асоціація студентського спорту) – національна університетська спортивна асоціація, у яку входять різні організації, які організовують спортивні змагання у коледжах та університетах США і Канади.

    Нагадаємо, український баскетболіст Богдан Близнюк отримав престижне визнання в американському чемпіонаті.

    Водночас, Святослав Михайлюк здійснив історичне досягнення в NCAA.

    Дивіться, як футболіст збірної Росії відсвяткував своє 30-річчя у компанії напівоголених танцівниць.

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