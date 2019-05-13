  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Український баскетболіст НБА проведе автограф-сесію в Черкасах

    • Розсилка
    Святослав Михайлюк - Український баскетболіст НБА проведе автограф-сесію в Черкасах
    Святослав Михайлюк
    БК «Черкаські Мавпи»

    Вихованець «Черкаських Мавп» Святослав Михайлюк завітав до рідного міста

    До Черкас на кілька днів завітав зірковий вихованець «Черкаських Мавп» Святослав Михайлюк.

    21-річний Святослав наразі є гравцем заокеанського «Детройту». До НБА черкасець потрапив після минулорічного драфту НБА, коли був обраний  «Лос-Анджелес Лейкерс», нагадує ФБУ.

     Поточного сезону наш захисник відіграв у НБА 42 матчі (39 за Лейкерс, 3 за Детройт), в яких граючи в середньому 10.5 хвилини, набирав 3.2 очка, робив 0.9 підбирання та 0.9 передачі. 

    Святослав приїхав у рідні Черкаси лише на чотири дні.

     Читайте також: Лідера збірної України додано в заявку на чемпіонат Європи
    Читайте також
    Збірна України баскетбол НБА Святослав Михайлюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ