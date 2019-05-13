Український баскетболіст НБА проведе автограф-сесію в Черкасах



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Святослав Михайлюк БК «Черкаські Мавпи»

Вихованець «Черкаських Мавп» Святослав Михайлюк завітав до рідного міста

До Черкас на кілька днів завітав зірковий вихованець «Черкаських Мавп» Святослав Михайлюк.

21-річний Святослав наразі є гравцем заокеанського «Детройту». До НБА черкасець потрапив після минулорічного драфту НБА, коли був обраний «Лос-Анджелес Лейкерс», нагадує ФБУ.

Поточного сезону наш захисник відіграв у НБА 42 матчі (39 за Лейкерс, 3 за Детройт), в яких граючи в середньому 10.5 хвилини, набирав 3.2 очка, робив 0.9 підбирання та 0.9 передачі.

Святослав приїхав у рідні Черкаси лише на чотири дні.

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