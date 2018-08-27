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    Український боксер підтвердив, що допомагатиме росіянину Повєткіну

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    Український боксер підтвердив, що допомагатиме росіянину Повєткіну

    Сіренко відправився у табір Олександра перед боєм того з Ентоні Джошуа

    Український супертяж Владислав Сіренко виграв бій у Преторії у Рокі Каленги, після чого в якості спаринг-партнера відправиться у табір до Олександру Повєткіну.

    Нагадаємо, що росіянин готується до поєдинку з Ентоні Джошуа.

    «Трохи емоційно підійшов до поєдинку, оскільки був засмучений програшем Влада Баранова, тому і був сумбур на початку бою», - прокоментував Влад свій бій.

    «А в іншому, все пройшло за планом. Бій закінчено впевненою перемогою і без травм, так що зі спокійно душею можу вилітати у табір Повєткіна і знову вчитися, осягати нове й отримувати досвід», - цитує українця sport.ua.

    Нагадаємо, раніше Сіренко запевнив, що нічого не знає про свої спаринги з росіянином Повєткіним.

    Окрім того, після цього з'явилася інформація, що замість Повєткіна український боксер спарингуватиме з Джошуа.

    Однак у підсумку ця інформація виявилася неправдивою.

    бокс Олександр Повєткін українці
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