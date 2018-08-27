Український боксер підтвердив, що допомагатиме росіянину Повєткіну
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Сіренко відправився у табір Олександра перед боєм того з Ентоні Джошуа
Український супертяж Владислав Сіренко виграв бій у Преторії у Рокі Каленги, після чого в якості спаринг-партнера відправиться у табір до Олександру Повєткіну.
Нагадаємо, що росіянин готується до поєдинку з Ентоні Джошуа.
«Трохи емоційно підійшов до поєдинку, оскільки був засмучений програшем Влада Баранова, тому і був сумбур на початку бою», - прокоментував Влад свій бій.
«А в іншому, все пройшло за планом. Бій закінчено впевненою перемогою і без травм, так що зі спокійно душею можу вилітати у табір Повєткіна і знову вчитися, осягати нове й отримувати досвід», - цитує українця sport.ua.
Нагадаємо, раніше Сіренко запевнив, що нічого не знає про свої спаринги з росіянином Повєткіним.
Окрім того, після цього з'явилася інформація, що замість Повєткіна український боксер спарингуватиме з Джошуа.
Однак у підсумку ця інформація виявилася неправдивою.