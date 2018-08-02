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    Український боксер Сіренко про спаринги з росіянином Повєткіним: Нічого про це не знаю

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    Владислав Сіренко - Український боксер Сіренко про спаринги з росіянином Повєткіним: Нічого про це не знаю
    Владислав Сіренко

    Боксер готується до свого майбутнього поєдинку

    Перспективний український надважковаговик Владислав Сіренко (8-0, 7 КО) cпростував інформацію про те, що він стане спаринг-партнером російського боксера Олександра Повєткіна.

    За словами українця, він готується до свого наступного бою, який відбудеться в ПАР, а про спаринги нічого не знає.

    «Сьогодні побачив, що я буду спаринг-партнером Повєткіна. На що хочу сказати, що я готуюся до свого бою в ПАР і нічого про це не знаю», - сказав Владислав Сіренко.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що перспективний український супертяж Владислав Сіренко стане одним із спаринг-партнерів росіянина Олександра Повєткіна (34-1, 24 КО) у межах його підготовки до бою з чемпіоном світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO британцем Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО).

    Нагадаємо, свій попередній поєдинок українець провів 29 червня, нокаутувавши у першому раунді конголезця Найфа Дідьє і здобув титул WBF International.

    Свій наступний бій Сіренко проведе 26-го серпня на території ПАР.

    Владислав у головному бою вечора боксу зустрінеться в рингу з 33-річним ганцем Нуху Азумою.


    Джерело: boxingnews.com.ua

    бокс
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