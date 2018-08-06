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    Замість Повєткіна український боксер Сіренко спарингуватиме з Джошуа

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    Владислав Сіренко - Замість Повєткіна український боксер Сіренко спарингуватиме з Джошуа
    Владислав Сіренко

    Сіренко стане спаринг-партнером не Повєткіна, а саме його суперника

    Перспективний український супертяж Владислав Сіренко (8-0, 7 КО) не допомагатиме росіянину Олександру Повєткіну (34-1, 24 КО) в його підготовці до бою з чемпіоном світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO британцем Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО), як планувалося раніше.

    Як повідомив британському журналісту Інграму Джонсу тренер Сіренка Джеймс Алі Башир, зараз узгоджуються останні питання про те, що Сіренко стане спаринг-партнером не Повєткіна, а саме його суперника - Ентоні Джошуа.

    Нагадаємо, що бій Ентоні Джошуа з Олександром Повєткіним відбудеться 22 вересня в Лондоні.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що перспективний український супертяж Владислав Сіренко стане одним із спаринг-партнерів росіянина Олександра Повєткіна (34-1, 24 КО) у межах його підготовки до бою з чемпіоном світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO британцем Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО).

    Нагадаємо, свій попередній поєдинок українець провів 29 червня, нокаутувавши у першому раунді конголезця Найфа Дідьє і здобув титул WBF International.

    Свій наступний бій Сіренко проведе 26-го серпня на території ПАР.

    Владислав у головному бою вечора боксу зустрінеться в рингу з 33-річним ганцем Нуху Азумою.

    Джерело: boxingnews.com.ua

    бокс
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