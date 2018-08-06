Замість Повєткіна український боксер Сіренко спарингуватиме з Джошуа
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Сіренко стане спаринг-партнером не Повєткіна, а саме його суперника
Перспективний український супертяж Владислав Сіренко (8-0, 7 КО) не допомагатиме росіянину Олександру Повєткіну (34-1, 24 КО) в його підготовці до бою з чемпіоном світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO британцем Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО), як планувалося раніше.
Як повідомив британському журналісту Інграму Джонсу тренер Сіренка Джеймс Алі Башир, зараз узгоджуються останні питання про те, що Сіренко стане спаринг-партнером не Повєткіна, а саме його суперника - Ентоні Джошуа.
Нагадаємо, що бій Ентоні Джошуа з Олександром Повєткіним відбудеться 22 вересня в Лондоні.
Раніше ЗМІ повідомляли, що перспективний український супертяж Владислав Сіренко стане одним із спаринг-партнерів росіянина Олександра Повєткіна (34-1, 24 КО) у межах його підготовки до бою з чемпіоном світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO британцем Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО).
Нагадаємо, свій попередній поєдинок українець провів 29 червня, нокаутувавши у першому раунді конголезця Найфа Дідьє і здобув титул WBF International.
Свій наступний бій Сіренко проведе 26-го серпня на території ПАР.
Владислав у головному бою вечора боксу зустрінеться в рингу з 33-річним ганцем Нуху Азумою.
Джерело: boxingnews.com.ua