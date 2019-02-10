Український борець Яценко став чемпіоном турніру в Болгарії
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Андрій відновлює форму після хвороби, через яку пропустив чемпіонат світу
Борець вільного стилю, бронзовий призер чемпіонату світу-2017 Андрій Яценко став переможцем Меморіалу Петко Сіракова та Івана Ілієва в болгарському Блаґоєвґраді. У змаганнях брали участь представники 17-ти країн.
21-річний спортсмен із Обухова на Київщині усі сутички вагової категорії до 61 кг провів дуже переконливо. Спочатку він достроково, по 10:0, переміг румуна Даріуша Драґічі та ізраїльтянина Натанела Саїдова. У півфіналі була впевнена звитяга над македонцем Сейфуллаху Ельмедіном. Фінальну сутичку в японця Такумі Гіґашімото Яценко виграв 12:2.
Тренер Андрія Анатолій Гуральський в коментарі «Главкому» сприйняв підсумки змагань стримано: «Андрій набирає форму, а цей турнір є одним з етапів підготовки до основних стартів року. Наразі збираємося виступати в березні у Сербії на чемпіонаті Європи серед спортсменів, не старших 23-х років. Стосовно дорослої континентальної першості поки треба визначитися з чіткими критеріями відбору».
За словами пана Гуральського, наразі Яценко готувався за індивідуальним графіком. «Зі збору національної команди в Заросляку я Андрія в тренерського штабу відпросив, - каже Анатолій Анатолійович. - Гори корисні, але після перенесеної хвороби ми поки намагаємося утриматися від тривалого перебування на холоді».