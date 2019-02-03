Тріумфальне повернення: призер Олімпіади-2012 Андрійцев ефектно виграв Ґран-прі Франції



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Валерій Андрійцев переміг на змаганнях такого рівня вперше після травми фото надане Валерієм Андрійцевим

Українець впевнено переміг на змаганнях у французькій Ніцці

Срібний призер Олімпійських ігор 2012 року у Лондоні, борець вільного стилю Валерій Андрійцев, здається, поступово оговтується після тривалої, довжиною в рік паузи, пов’язаної з операцією і відновленням після неї.

Найтитулованіший з нині діючих українських вільників переміг на Ґран-прі Франції, який проводиться на честь видатного французького борця, олімпійського чемпіона Парижа-1924 Анрі Деґлана у Ніцці.

У першій сутичці турніру вагової категорії до 97 кг Андрійцев переміг 3:0 грузина Мамуку Кордзаю. Потім була звитяга 5:2 над німцем Еріком Тіле, У півфіналі Валерій поклав на туше бельгійця Таріка Аззузі, а в сутичці за перемогу на турнірі виграв у чинного чемпіона Європи серед молоді до 23-х років Дениса Храмянкова з Білорусі — 3:0.

«На турнір я поїхав разом з тренером Ігорем Малинським, - каже Валерій в коментарі «Главкому». - Нас гарно зустрічала і підтримувала на змаганнях українська діаспора. Під час урочистого відкриття фіналів прапор нашої держави ніс хлопчик з Полтави. Коли ми виходили, весь зал аплодував нам».

Андрійцев сповнений оптимізму і вірить, що зможе здобути олімпійську ліцензію і в 2020 році виступити на Іграх у Токіо. «У Валерія ще є сили, щоб здобути в наступному році олімпійську медаль, - каже його особистий тренер Руслан Савлохов. - Про досвід і майстерність узагалі мовчу. А вольовим рисам, професіоналізму Андрійцева може позаздрити будь хто з представників сучасної збірної з вільної боротьби».

За словами Валерія, на Ґран-прі Франції він виступав за кошт людей, які його підтримують. «Хотів би подякувати за нагоду виступити в Ніцці Антонові Мирончуку, тренерові Зубрабу Ґоґічаєву. Якісні умови для підготовки забезпечив виконувач обов’язки директора Центру олімпійської підготовки Василь Наумчук. Їхня допомога для мене дуже важлива», - каже борець.