Український центровий відзначився фантастичним блок-шотом у чемпіонаті Іспанії (відео)



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В'ячеслав Кравцов - майстер блок-шотів Basketball Champions League

Артем Пустовий та В'ячеслав Кравцов були в своїх клубах на видних ролях

Команди українських баскетболістів В'ячеслава Кравцова та Артема Пустового здобули перемоги в рамках чемпіонату Іспанії.

«Барселона» Пустового на власному паркеті розгромила 107:71 «Манресу», а «Фуенлабрада» Кравцова виявилася сильнішою за «Мурсію» (101:93).

Кравцов набрав 12 очок та здійснив 4 підбирання. Також він зробив два блок-шоти, один з яких виявився надзвичайно ефектним.

Блок-шот Кравцова

Пустовий набрав 10 очок, а також зробив 3 підбирання. Наразі «Барселона» лідирує у чемпіонаті Іспанії.