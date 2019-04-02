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    Український центровий відзначився фантастичним блок-шотом у чемпіонаті Іспанії (відео)

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    В'ячеслав Кравцов - майстер блок-шотів - Український центровий відзначився фантастичним блок-шотом у чемпіонаті Іспанії (відео)
    В'ячеслав Кравцов - майстер блок-шотів
    Basketball Champions League

    Артем Пустовий та В'ячеслав Кравцов були в своїх клубах на видних ролях

    Команди українських баскетболістів В'ячеслава Кравцова та Артема Пустового здобули перемоги в рамках чемпіонату Іспанії.

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    «Барселона» Пустового на власному паркеті розгромила 107:71 «Манресу», а «Фуенлабрада» Кравцова виявилася сильнішою за «Мурсію» (101:93).

    Кравцов набрав 12 очок та здійснив 4 підбирання. Також він зробив два блок-шоти, один з яких виявився надзвичайно ефектним.

    Блок-шот Кравцова

    Пустовий набрав 10 очок, а також зробив 3 підбирання. Наразі «Барселона» лідирує у чемпіонаті Іспанії.

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    баскетбол Артем Пустовий В'ячеслав Кравцов
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