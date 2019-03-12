У збірної з баскетболу буде новий тренер. Розглядається три кандидатури



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Євген Мурзін виводив збірну України до фінальних частин двох Євробаскетбів Іван Вербицький

Колишній наставник Євген Мурзін пішов у відставку

53-річний Євген Мурзін подав у відставку з посади головного тренера національної баскетбольної збірної України. Відставку задовольнила президія Федерації баскетболу України.

Наступника Мурзіна представлять до 1 червня. До шорт-листа входять Віталій Черній («Миколаїв»), Денис Журавльов («Дніпро») та Віталій Степановський («Хімік»). Разом з тим, президент ФБУ Михайло Бродський в статусі основної кандидатури розглядає іноземного фахівця.

Мурзін керував збірною України з 2015 року. За цей час національна команда виступала на двох Євробаскетах (2015, 2017 роки). Наставник, однак, не зумів вивести збірну на чемпіонат світу-2019.

«Переді мною було поставлене завдання виходу до фінальної частини ЧС-2019. Уся відповідальність за результат була на мені, але завдання було не виконано», - йдеться у заяві Мурзіна, опублікованій на офіційному сайт ФБУ.

У цій заяві Євген Вікторович відзначив негативні сторони, які вплинули на процесс. Серед них - кадрове питання.

«За весь відбір до збірної було залучено 24 гравців, але за три останніх ігрових вікна з основних гравців в усіх іграх взяли участь лише троє - це В'ячеслав Кравцов, В'ячеслав Бобров та Олександр Липовий. Склад змінювався, на ключові матчі не змогли приїхати важливі гравці, зокрема Володимир Герун, Артем Пустовий та Сергій Гладир», - зазначив тренер.

Серед позитивних моментів Мурзін відзначив приїзд до лав збірної гравців НБА Святослава Михайлюка та Олексія Леня.