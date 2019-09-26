Український дзюдоїст виграв бронзу кадетського чемпіонату світу (фото)



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Для Микити Голобородька ця медаль – третя в році на найвищому рівні

Український дзюдоїст Микита Голобородько в казахстанському місті Алмати став бронзовим призером чемпіонату світу серед кадетів у ваговій категорії до 50 кілограмів. Це вже третя нагорода талановитого спортсмена у цьому році після срібла чемпіонату Європи U18 та бронзи Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

На шляху до нагороди вихованець київських тренерів Ганни Каштанової та Віталія Самотуга з клубу «Ippon Kyiv» переміг узбека Хушана Турсінова, грузина Ніку Бачіашвілі, програв майбутньому чемпіонові Нурканатові Серікбаєву і виграв у сутичці за бронзу в корейця Чун-Кай Су.

За інформацією Федерації дзюдо України, Голобородько – п'ятий спортсмен сімейного тандему заслужених тренерів Каштанової та Самотуга, який зійшов на п’єдестал пошани світових кадетських форумів. Раніше, у 2011 році в Києві чемпіоном був Павло Скопненко, срібло Богдан Ядов, а бронзу – Віктор Макуха. В 2015 році третім призером кадетської світової першості був Олександр Черкай.

Зауважимо, що ще один вихованець Ганни Валеріївни та Віталія Володимировича Владислав Колобов посів в Алмати п’яте місце.