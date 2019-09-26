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    Український дзюдоїст виграв бронзу кадетського чемпіонату світу (фото)

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    Український дзюдоїст виграв бронзу кадетського чемпіонату світу (фото)
    Український дзюдоїст виграв бронзу кадетського чемпіонату світу (фото)
    Український дзюдоїст виграв бронзу кадетського чемпіонату світу (фото)
    Український дзюдоїст виграв бронзу кадетського чемпіонату світу (фото)
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    Для Микити Голобородька ця медаль – третя в році на найвищому рівні

    Український дзюдоїст Микита Голобородько в казахстанському місті Алмати став бронзовим призером чемпіонату світу серед кадетів у ваговій категорії до 50 кілограмів. Це вже третя нагорода талановитого спортсмена у цьому році після срібла чемпіонату Європи U18 та бронзи Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

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    На шляху до нагороди вихованець київських тренерів Ганни Каштанової та Віталія Самотуга з клубу «Ippon Kyiv» переміг узбека Хушана Турсінова, грузина Ніку Бачіашвілі, програв майбутньому чемпіонові Нурканатові Серікбаєву і виграв у сутичці за бронзу в корейця Чун-Кай Су.  

    За інформацією Федерації дзюдо України, Голобородько – п'ятий спортсмен сімейного тандему заслужених тренерів Каштанової та Самотуга, який зійшов на п’єдестал пошани світових кадетських форумів. Раніше, у 2011 році в Києві чемпіоном був Павло Скопненко, срібло Богдан Ядов, а бронзу – Віктор Макуха. В 2015 році третім призером кадетської світової першості був Олександр Черкай.

    Зауважимо, що ще один вихованець Ганни Валеріївни та Віталія Володимировича Владислав Колобов посів в Алмати п’яте місце.

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    дзюдо Богдан Ядов Микита Голобородько Анна Каштанова Владислав Колобов Нурканат Серікбаєв Павло Скопненко Віталій Самотуг Віктор Макуха Олександр Черкай
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