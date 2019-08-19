Українські дзюдоїсти напередодні чемпіонату світу, «обживають» Японію (фото)



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Чоловіча збірна з дзюдо Фото з соцмереж

Наші спортсмени чудово почуваються на батьківщині дзюдо

25-31 серпня в столиці Японії, Токіо, відбудеться чемпіонат світу з дзюдо. Очікується, що участь в головному старті сезону візьмуть понад 800 спортсменів з півтори сотні країн.

Україна відрядила на змагання десять спортсменів – по п’ять чоловіків та п’ять жінок. Серед них – наймолодша чемпіонка світу Дарина Білодід та володар шести медалей світової першості (золото, срібло, чотири бронзи) Георгій Зантарая.

На світову першість українці вирушили заздалегідь, аби мати час акліматизуватися та звикнути до різниці в часі. Завдяки фото у соцмережах бачимо, що наші спортсмени чудово почуваються на батьківщині дзюдо.





Головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва: Good morning, Tokyo!

Дворазова бронзова призерка чемпіонатів Європи Марина Черняк та її землячка, переможниця міжнародний турнірів Марія Скора, демонструють нічні краєвиди Токіо

Марина Черняк





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Зауважимо, що Білодід і Зантарая вийдуть на татамі в перший змагальний день.