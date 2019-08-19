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    Українські дзюдоїсти напередодні чемпіонату світу, «обживають» Японію (фото)

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    Чоловіча збірна з дзюдо - Українські дзюдоїсти напередодні чемпіонату світу, «обживають» Японію (фото)
    Чоловіча збірна з дзюдо
    Фото з соцмереж

    Наші спортсмени чудово почуваються на батьківщині дзюдо

    25-31 серпня в столиці Японії, Токіо, відбудеться чемпіонат світу з дзюдо. Очікується, що участь в головному старті сезону візьмуть понад 800 спортсменів з півтори сотні країн.

    Україна відрядила на змагання десять спортсменів – по п’ять чоловіків та п’ять жінок. Серед них – наймолодша чемпіонка світу Дарина Білодід та володар шести медалей світової першості (золото, срібло, чотири бронзи) Георгій Зантарая.

     Читайте також: З Білодід і Зантараєю на чолі. Українська збірна з дзюдо визначилася зі складом на чемпіонат світу

    На світову першість українці вирушили заздалегідь, аби мати час акліматизуватися та звикнути до різниці в часі. Завдяки фото у соцмережах бачимо, що наші спортсмени чудово почуваються на батьківщині дзюдо. 

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