Український форвард Роман Зозуля має намір судитися з іспанським політиком



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Роман Зозуля Depo.ua

Іспанець Пабло Іглесіас обізвав нашого футболіста «неонацистом»

Український форвард «Альбасете» Роман Зозуля має намір подати судовий позов проти іспанського політика Пабло Іглесіаса, який обізвав нашого футболіста «неонацистом».

Про це повідомляє Tribuna.com з посиланням на агента українського футболіста Володимира Кузьменка.

Про підтримку Роману Зозулі повідомив президент ФФУ Андрій Павелко. «Федерація футболу України готова надати Зозулі будь-яку включно з юридичною допомогу, якщо Роман вирішить захищати свою честь в суді. Також до УЄФА та Королівської іспанської футбольної федерації буде надіслано звернення з проханням надати оцінку випадам політиків-популістів у бік українського футболіста», - написав Павелко в Фейсбук.

Раніше про підтримку Романа Зозулі повідомила Асоціація іспанських футболістів.