Мілевський вважає, що перемога Зеленського на виборах стане грандіозною подією



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Артем Мілевський

Другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня

Нападник брестського «Динамо» Артем Мілевський прокоментував президентські вибори на Україні. Зокрема, колишній футболіст київського «Динамо» та збірної України зазначив, що йому подобалися жарти про нього в шоу «Кварталі 95».

«Я їх дуже люблю і Володимиру Зеленському бажаю удачі. Для багатьох, з ким спілкуюся, це буде грандіозна подія, якщо він стане президентом України. Тому удачі, здоров'я! Подивимося, чим це все закінчиться», - сказав футболіст на YouTube-каналі Hodasevich-LIVE.

Як повідомлялось, президент Петро Порошенко чекатиме Володимира Зеленського на дебати 14 квітня на НСК «Олімпійський».

Другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).