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    Український форвард Яремчук зіграє в Лізі Європи

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    Роман Яремчук
    Роман Яремчук

    А от Маліновському ще треба за це поборотися

    У неділю, 20-го травня, відбулися матчі останнього туру вирішальної частини чемпіонату Бельгії.

    «Генк» нашого Руслана Маліновського, який пропускав зустріч через перебір жовтих карток, на виїзді здолав «Андерлехт» (2:0) і посів п’яте місце (38 очок).

    Тепер на команду українця очікує фінал плей-офф за право виступити у кваліфікації Ліги Європи-2017/2018.

    Цей поєдинок відбудеться 27 травня, а суперником стане або «Зюльте-Варегем», або «Локерен».

    Без усіляких фіналів до кваліфікації Ліги Європи потрапив «Гент» Романа Яремчука, який відіграв 88 хвилин у переможному виїзному поєдинку проти «Брюгге» (1:0).

    Набравши 39 очок, команда українця посіла четверту сходинку.

    У цьому сезоні Роман Яремчук провів у складі «Гента» 34 матчі, в яких забив дев’ять м’ячів та віддав три результативні передачі.

    В останньому турі іспанської Ла Ліги з’явився у стартовому складі свого «Депортиво» український воротар Максим Коваль.

    Його команда на виїзді поступилася «Валенсії» (1:2), а Коваля було замінено на 83-й хвилині.

    Це стало другою появою Максима в офіційному матчі у складі «Депору», який вилетів до Сегунди.

    Саме у Сегунді сьогодні український нападник «Альбасете» Роман Зозуля вдруге поспіль відзначився забитим м’ячем.

    Цього разу форвард засмутив на виїзді «Сарагосу», яка, втім, перемогла команду українця з рахунком 4:1. Роман відіграв 71 хвилину.

    У цьому сезоні Зозуля зіграв за «Альбасете» 28 матчів, забив дев’ять м’ячів та віддав три гольові паси.

    За матеріалами ffu.ua

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