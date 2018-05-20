Український форвард Яремчук зіграє в Лізі Європи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Яремчук

А от Маліновському ще треба за це поборотися

У неділю, 20-го травня, відбулися матчі останнього туру вирішальної частини чемпіонату Бельгії.

«Генк» нашого Руслана Маліновського, який пропускав зустріч через перебір жовтих карток, на виїзді здолав «Андерлехт» (2:0) і посів п’яте місце (38 очок).

Тепер на команду українця очікує фінал плей-офф за право виступити у кваліфікації Ліги Європи-2017/2018.

Цей поєдинок відбудеться 27 травня, а суперником стане або «Зюльте-Варегем», або «Локерен».

Без усіляких фіналів до кваліфікації Ліги Європи потрапив «Гент» Романа Яремчука, який відіграв 88 хвилин у переможному виїзному поєдинку проти «Брюгге» (1:0).

Набравши 39 очок, команда українця посіла четверту сходинку.

У цьому сезоні Роман Яремчук провів у складі «Гента» 34 матчі, в яких забив дев’ять м’ячів та віддав три результативні передачі.

В останньому турі іспанської Ла Ліги з’явився у стартовому складі свого «Депортиво» український воротар Максим Коваль.

Його команда на виїзді поступилася «Валенсії» (1:2), а Коваля було замінено на 83-й хвилині.

Це стало другою появою Максима в офіційному матчі у складі «Депору», який вилетів до Сегунди.

Саме у Сегунді сьогодні український нападник «Альбасете» Роман Зозуля вдруге поспіль відзначився забитим м’ячем.

Цього разу форвард засмутив на виїзді «Сарагосу», яка, втім, перемогла команду українця з рахунком 4:1. Роман відіграв 71 хвилину.

У цьому сезоні Зозуля зіграв за «Альбасете» 28 матчів, забив дев’ять м’ячів та віддав три гольові паси.

За матеріалами ffu.ua