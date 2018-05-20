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    Український голкіпер Коваль зіграв 83 хвилини і пропустив два голи в матчі з «Валенсією»

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    Максим Коваль
    Максим Коваль

    Він був замінений на 83-й хвилині

    Воротар «Депортиво» Максим Коваль вийшов в стартовому складі на матч останнього туру чемпіонату Іспанії проти «Валенсії» (1:2).

    Він був замінений на 83-й хвилині на Пшемислава Титоня.

    Портал WhoScored поставив українцю найнижчу оцінку в матчі з усіх, хто виходив на поле, - 5,7.

    За проведений час в матчі Коваль пропустив два голи і зробив два сейви.

    У поточному сезоні 25-річний воротар до цього зіграв лише один матч за іспанський клуб, в якому був вилучений на 39-й хвилині.

    Раніше повідомлялося, що «Депортиво» не буде викупати контракт Коваля у «Динамо», але пізніше з'явилася інформація, що іспанці хочуть залишити українця на певних умовах.

    Його орендну угоду розраховано до кінця сезону.

    Джерело: ua.tribuna.com

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