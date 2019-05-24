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    Український футболіст не хоче продовжувати контракту з чемпіонами Греції

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    Євген Шахов зробив у сезоні-2018/2019 золотий дубль - Український футболіст не хоче продовжувати контракту з чемпіонами Греції
    Євген Шахов зробив у сезоні-2018/2019 золотий дубль
    Twitter ПАОКа

    Євгенові Шахову мало грошей

    Український хавбек грецького клубу ПАОК з Салоніків Євген Шахов відхилив пропозицію клубу про продовження угоди, повідомляє Sport 24.

    Шахову запропонували зарплату в розмірі 500 тисяч євро, але він приблизно таку ж отримував і в цьому сезоні. 28-річний українець розраховував на підняття зарплати до 700 тисяч євро.

    У цьому сезоні Шахов разом з ПАОК оформив золотий дубль в Греції, вигравши чемпіонат і Кубок.

    Він провів 40 матчів, забив 5 голів і зробив один асист.

    Раніше повідомлялося, що ПАОК покине ще один українець Євген Хачеріді.

     Читайте також: Дубль українця Шахова приніс ПАОКу чемпіонський титул у Греції (відео)
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