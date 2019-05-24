Український футболіст не хоче продовжувати контракту з чемпіонами Греції
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Євген Шахов зробив у сезоні-2018/2019 золотий дубль
Twitter ПАОКа
Євгенові Шахову мало грошей
Український хавбек грецького клубу ПАОК з Салоніків Євген Шахов відхилив пропозицію клубу про продовження угоди, повідомляє Sport 24.
Шахову запропонували зарплату в розмірі 500 тисяч євро, але він приблизно таку ж отримував і в цьому сезоні. 28-річний українець розраховував на підняття зарплати до 700 тисяч євро.
У цьому сезоні Шахов разом з ПАОК оформив золотий дубль в Греції, вигравши чемпіонат і Кубок.
Він провів 40 матчів, забив 5 голів і зробив один асист.
Раніше повідомлялося, що ПАОК покине ще один українець Євген Хачеріді.