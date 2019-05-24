Український футболіст не хоче продовжувати контракту з чемпіонами Греції



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Євген Шахов зробив у сезоні-2018/2019 золотий дубль Twitter ПАОКа

Євгенові Шахову мало грошей

Український хавбек грецького клубу ПАОК з Салоніків Євген Шахов відхилив пропозицію клубу про продовження угоди, повідомляє Sport 24.

Шахову запропонували зарплату в розмірі 500 тисяч євро, але він приблизно таку ж отримував і в цьому сезоні. 28-річний українець розраховував на підняття зарплати до 700 тисяч євро.

У цьому сезоні Шахов разом з ПАОК оформив золотий дубль в Греції, вигравши чемпіонат і Кубок.

Він провів 40 матчів, забив 5 голів і зробив один асист.

Раніше повідомлялося, що ПАОК покине ще один українець Євген Хачеріді.