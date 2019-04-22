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    Дубль українця Шахова приніс ПАОКу чемпіонський титул у Греції (відео)

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    Євген Шахов - Дубль українця Шахова приніс ПАОКу чемпіонський титул у Греції (відео)
    Євген Шахов
    dynamo.kiev.ua

    Команда Шахова та Хачеріді стала чемпіоном Греції за тур до кінця чемпіонату

    Грецький ПАОК розгромив «Левадіакос» (5:0) у матчі 29-го туру національного чемпіонату, виборовши чемпіонський титул за тур до кінця змагань.

    У переможців два м’ячі забив український півзахисник Євген Шахов. Ще один наш співвітчизник, захисник Євген Хачеріді, не потрапив у заявку на матч.

    Гол Шахова на 3-й хвилині
    Гол Шахова на 60-й хвилині

    Це перший титул ПАОКа з 1985 року.

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