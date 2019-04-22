Дубль українця Шахова приніс ПАОКу чемпіонський титул у Греції (відео)
-
Розсилка
Євген Шахов
dynamo.kiev.ua
Команда Шахова та Хачеріді стала чемпіоном Греції за тур до кінця чемпіонату
Грецький ПАОК розгромив «Левадіакос» (5:0) у матчі 29-го туру національного чемпіонату, виборовши чемпіонський титул за тур до кінця змагань.
У переможців два м’ячі забив український півзахисник Євген Шахов. Ще один наш співвітчизник, захисник Євген Хачеріді, не потрапив у заявку на матч.
Гол Шахова на 3-й хвилині
Гол Шахова на 60-й хвилині
Це перший титул ПАОКа з 1985 року.