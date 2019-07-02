Український футболіст в Угорщині намагався пояснити, що він не зрадник



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Іван Петряк був кумиром вболівальників «Ференцвароша» Fradi.hu

Іван Петряк став найненависнішим гравцем для фанатів «Ференцвароша»

Український вінґер Іван Петряк на власній сторінці Instagram розмістив відкритий лист, який він написав для вболівальників «Ференцвароша».

«Дорогі вболівальники, у мене було достатньо часу подумати, перш ніж сісти писати цей прощальний лист. Це не завжди легко зробити, але в моєму випадку це дуже легко, оскільки мені не потрібно щось видумувати... Я просто пишу з відкритим серцем.

У футбольному світі все відбувається швидко, особливо коли ви цього не очікуєте. Це було в червні 2018 року, коли я прийшов до Fradi (народна назва «Ференцвароша» - прим.) в якості гравця. Те ж саме відбувалося і в останні два місяці.

Перш ніж відправитися в нову професійну пригоду, я відчуваю потребу і задоволення - попрощатися і подякувати всім у Fradi. Президент, Сергій Ребров, медичний персонал, Орос Паль, Тамаш Гайнал, директори, співробітники, мої хлопці з роздягальні, з якими ми боремося кожну гру на полі за цей герб і весь персонал у Fradi. Ми провели разом короткий, але важливий і напружений період. Я вірив, що буде інший кінець, але це життя. Життя триває...

Важко, що людина і гравець росте, розуміє, вдосконалюється. Я говорив це багато разів і повторю сьогодні: я переконаний, що цей рік з «орлами» залишиться незабутнім в моїй історії. Це був рік, коли шанувальники Fradi вкотре довели, що вони особливі, унікальні, мужні, а також критичні, але здатні розуміти ситуації і перетворювати свою пристрасть у позитивну енергію для команди.

Салют Fradi, який вітав мене з розкритими обіймами з самого початку моєї кар'єри в клубі. Моя щира подяка всім прихильникам і вболівальникам цього великого клубу, який є і завжди буде частиною мого життя.

З любов'ю, Іван Петряк»

Нагадаємо, що під час поточного трансферного вікна Петряк перейшов з «Ференцвароша» в лоно найзапеклішого його ворога, клубу «Віді». Після того на голову Івана посипалися прокльони.