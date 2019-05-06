А міг бути легендою: як український футболіст великий клуб на гроші проміняв



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Іван Петряк став зрадником в очах фанатів «Ференцвароша» Fradi.hu

Іван Петряк між грішми і авторитетом обрав перше

Ледь допомігши «Ференцварошу» з Будапешта з добути чемпіонський титул в Угорщині, український лівий вінґер Іван Петряк потрапив у немилість керівництва клубу і його вболівальників. Річ у тім, що торги між «Ференцварошем», донецьким «Шахтарем», якому належали права на футболіста і представниками самого Петряка ні до чого путнього не привели. В підсумку Іван опинився там, де йому платитимуть більше. З наступного сезону він виступатиме за другу команду чемпіонату Угорщини, клуб «Віді».

«Керівництво «Ференцвароша» кілька місяців вело переговори з «Шахтарем», - каже генеральний директор будапештського клубу Пал Орош. - У п'ятницю ми зустрілися, адже з'явилася інформація про можливість домовитися усно. Однак представники «Шахтаря» відкрито сказали нам, що «Віді» запропонував Петряку набагато більшу зарплату. Ми також дізналися, що футболіст отримав цю пропозицію напередодні нашого матчу проти «Віді». Ми довго йшли до того, щоб домовитися, але з вуст Петряка була озвучена жахлива сума, яку ми не могли і просто не хотіли платити».

Агент футболіста Іван Пироженко в коментарі «Футбол 24» повідомив, що на заключному етапі тренер «Ференцвароша» Сергій Ребров був єдиним, хто бажав, аби Петряк залишився в команді й на сезон-2018/2019.

Угорські журналісти повідомляють, що після того, як сторони не змогли домовитися, Ребров повідомив Іванові, що більше той за клуб не гратиме, хоча до завершення сезону залишається ще два тури.

Петряк уже став невхідним у роздягальню «Ференцвароша»

Більше того, керівництво клубу наказало перекреслити номер гравця у роздягальні. Фанати «Ференцвароша» вже називають Петряка зрадником. Не дивно, адже «Віді» вважається одним із найпринциповіших суперників «Ференцвароша».

Зауважимо, що «Ференцварош» вважається найіменитішим клубом Угорщини. Цьогоріч будапештці виграли чемпіонат Угорщини втридцяте. У 78-річній історії «Віді» - три чемпіонства.