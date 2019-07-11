Український панчер, який виграє виключно нокаутом, отримав 15-го суперника



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Сергій Богачук очікує на перші чемпіонські бої Фото з соцмереж

Сергій Богачук боксуватиме у Лас-Веґасі

Український боксер середньої ваги Сергій Богачук проведе наступний поєдинок 28 липня в Голлівуді. Про це повідомила прес-служба промоутерської компанії Tom Loeffler's 360 Promotions.

Суперником українця стане мексиканець Фернандо Марін, який на професійному рівні здобув 16 перемог при трьох нічиїх та трьох поразках. Цей поєдинок стане головною подією вечора.

Вінничанин Богачук за свою кар'єру провів 14 боїв і всі виграв нокаутом. Попереднього разу в ринг Сергій виходив 19 травня, коли нокаутував у п'ятому раунді мексиканця Фредді Ернандеса.