Жорсткий український панчер одержав 14-ту перемогу нокаутом в 14-ти боях (відео)
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Розсилка
Сергій Богачук продовжує поліпшувати стовідсотковий рекорд
Український боксер першої середньої ваги (до 69,9 кг) Сергій Богачук (14-0, 14 KO) на рингу The Avalon у Голлівуді (штат Каліфорнія, США) достроково зупинив колись небезпечного, але який давно пройшов кар'єрний пік мексиканця Фредді Ернандеса (34-11, 22 КО).
Українець зайняв центр рингу, працював через джеб, непогано захищався корпусом. Сконцентрувався в основному на ударах по корпусу і на спробах піймати опонента правим прямим і/або кросом - кілька ударів пройшло, але і парочку разів проспект необачно промахувався і завалювався за ударами. Швидкості і таймінґу підловити Богачука у мексиканця не було.
У другому раунді українець звалив Ернандеса правим прямим назустріч. Той легко здійнявся на ноги і продовжив бій. У наступній трихвилинці українець підняв щільність бою, продемонстрував відмінний воркрейт при вкрай низькій ефективності - удари проспекта все частіше розсікали повітря. У кінцівці раунду мексиканець посміливішав і почав огризатися.
Боксерський поєдинок потроху перетворився в бійку. Богачук намагався звалити Ернандеса в інфайтинґу, але досвідчений мексиканець чудово відповідав. Проте, кількість пропущених ударів позначилася в п'ятому раунді - ветеран опустився на коліно після удару по корпусу. Ернандес був готовий продовжити бій, але рефері вирішив інакше.
Сергій Богачук народився 24 квітня 1995 року у вінниці. Усі бої на професійному рингу він провів у США.
Джерело: vringe.com