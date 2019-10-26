Український шахіст став чемпіоном світу
Євген Штембуляк набрав дев’ять очок з 11-ти можливих
Міжнародний гросмейстер Євген Штембуляк з Чорноморська Одеської області виграв чемпіонат світу серед юнаків до 20 років, який відбувався в столиці Індії Делі.
Наш земляк виграв сім партій, чотири завершив нічиїми і набрав дев’ять очок з 11-ти можливих і одноосібно посів перше місце. Відзначимо, що у вирішальній партії 11-го туру Штембуляк переграв росіянина Володара Мурзіна.
Додамо, що срібло і бронзу здобули вірменські шахісти Шант Сарґсян і Арам Акобян, у яких 8,5 і 8 очок відповідно.
Ще один українець Олексій Кукелко набрав 4,5 очка і став 76-м із 94-х учасників.
Близькою до медалі була в турнірі дівчат до 20-ти років харків'янка Марія Бердник. Вона з вісьмома очками поділила третє-п’яте місця, але за додатковим показником залишилася четвертою.
Найсильнішою серед дівчат стала Поліна Шувалова із РФ – 9,5 очка. Срібло у Мобіни Алінасаб із Ірану – 9 пунктів. Бронзу здобула ще одна росіянка Єлизавета Соложенкіна.