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    Український шахіст став чемпіоном світу

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    Євген Штембуляк здобув сім перемог і не програв у Делі жодної з 11-ти партій - Український шахіст став чемпіоном світу
    Євген Штембуляк здобув сім перемог і не програв у Делі жодної з 11-ти партій
    Українські шахи

    Євген Штембуляк набрав дев’ять очок з 11-ти можливих

    Міжнародний гросмейстер Євген Штембуляк з Чорноморська Одеської області виграв чемпіонат світу серед юнаків до 20 років, який відбувався в столиці Індії Делі.

    Наш земляк виграв сім партій, чотири завершив нічиїми і набрав дев’ять очок з 11-ти можливих і одноосібно посів перше місце. Відзначимо, що у вирішальній партії 11-го туру Штембуляк переграв росіянина Володара Мурзіна.

    Додамо, що срібло і бронзу здобули вірменські шахісти Шант Сарґсян і Арам Акобян, у яких 8,5 і 8 очок відповідно.

    Ще один українець Олексій Кукелко набрав 4,5 очка і став 76-м із 94-х учасників.

    Близькою до медалі була в турнірі дівчат до 20-ти років харків'янка Марія Бердник. Вона з вісьмома очками поділила третє-п’яте місця, але за додатковим показником залишилася четвертою.

    Найсильнішою серед дівчат стала Поліна Шувалова із РФ – 9,5 очка. Срібло у Мобіни Алінасаб із Ірану – 9 пунктів. Бронзу здобула ще одна росіянка Єлизавета Соложенкіна.

     Читайте також: Міжнародний гросмейстер: Федерація шахів і спортивні відомства геть вгробили кілька поколінь талантів
    чемпіонат світу шахи Євген Штембуляк Олексій Кукелко Володар Мурзін Шант Сарґсян Арам Акобян Марія Бердник Поліна Шувалова Єлизавета Соложенкіна Мобіна Алінасаб
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