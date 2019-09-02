Міжнародний гросмейстер: Федерація шахів і спортивні відомства геть вгробили кілька поколінь талантів



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Михайло Голубєв засмучений станом справ в українських шахах Фейсбук Михайла Голубєва

Михайло Голубєв – про катастрофу українських шахів

Міжнародний гросмейстер Михайло Голубєв на власній сторінці в «Фейсбуку» проаналізував у контесті оновленого рейтингу ФІДЕ гнітючий стан справ в українських шахах.

«Найкращі українці в світовому рейтинг-листі ФІДЕ на 1 вересня. Загальний рейтинг – класика:

50. Іванчук – 2686 (1969 р. н.) 58. Коробов – 2679 (1985 р.н.) 62. Арещенко – 2675 (1986 р.н.) 63. Пономарьов – 2675 (1983 р. н.) 73. Криворучко – 2669 (1986 р. н.) 77. Нижник – 2665 (1996 р. н.) 80. Ельянов – 2663 (1983 р. н.).

Іншими словами, всього один наш у топ-50 (Іванчук, який замикає п'ятий десяток - і йому, до речі, якраз п'ятдесят років цьогоріч і виповнилося), і ще шестеро – в топ-100.

Іншими словами, абсолютно повний провал нашої країни в чоловічих шахах очевидний. Зміна провідним гравцям, якщо і є – немає на найближчих підходах.

Іншими словами, бездарної роботою Федерації шахів України і спортивного відомства геть вгробило кілька поколінь українських шахових талантів. І це не якийсь там суперечливий дискусійний аргумент, а простий і незаперечний факт, на мій погляд.

31 серпня в Києві ФШУ проводила «сесію з розробки стратегії розвитку шахів в Україні в 2020-2027 років». Бачив уже фотки звідти. Було б також приємно почути якусь обнадійливу конкретику», - підсумовує Голубєв.

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