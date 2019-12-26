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    Український шаховий гросмейстер розповів російському порталу, чому не виступатиме за національну збірну

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    На найближчі змагання Ельянову доведеться їхати все ж як представнику України - Український шаховий гросмейстер розповів російському порталу, чому не виступатиме за національну збірну
    На найближчі змагання Ельянову доведеться їхати все ж як представнику України

    Через конфлікт з керівництвом збірної Павло Ельянов «не налаштований виступати під прапором України»

    Відомий український шахіст, міжнародний гросмейстер Павло Ельянов відмовився виступати за збірну України. Міжнародний гросмейстер, який є переможцем шахових Олімпіад 2004 і 2010 років, срібним призером Олімпіади-2016 і командного чемпіонату світу 2015 року, бронзовим призером Олімпіади 2012 року, бронзовим призером командного чемпіонату світу 2011 року і бронзовим призером командного чемпіонату Європи 2009 року, прокоментував своє рішення ефірі  російського YouTube-каналу Chess-News:

    -Ми вимагали зміни тренера. Зараз ми вже нічого не вимагаємо, тому що позиція Федерації абсолютно зрозуміла, і вона абсолютно неконструктивна. Ніхто ніяких компромісів не запропонував, Федерація не хоче вирішувати це питання з провідними гравцями. На даний момент я припиняю всі взаємини з Федерацією шахів України. І грати за збірну не буду, не налаштований під прапором України виступати, - заявив Ельянов, - Такої зневаги до моєї особистої думки, як шахового професіонала, і до думки моїх колег, яких я дуже поважаю - я такого не відчував ніколи.

     Раніше українські шахісти вимагали переглянути призначення на посаду головного тренера Олександра Сулипа і довірити цю посаду Володимиру Баклану. Однак в Федерації вимога спортсменів не підтримали.

     Читайте також: Боксер Денис Беринчик повернувся до тренувань (відео)

     

    шахи Павло Ельянов
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