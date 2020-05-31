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    Український спортсмен покинув авторитетний вуз через недосконалість освітньої програми

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    Станіслав Сеник не зациклюється на спорті - Український спортсмен покинув авторитетний вуз через недосконалість освітньої програми
    Станіслав Сеник не зациклюється на спорті
    Фото - Instagram Станіслава Сеника

    Нині Станіслав Сеник поєднує спортивну кар’єру з фото справою

    Чемпіон ІІ Європейських ігор, український легкоатлет Станіслав Сеник розповів, як свого часу полишив навчання у престижному вузі через те, що вважав недосконалою систему освіти в ньому. Перед тим спортовець навчався у фізико-технічному ліцеї.

    «Після нього вступив до Інституту нафти і газу (в рідному Івано-Франківську – прим.) на комп’ютерну інженерію, провчився там чотири роки, але мені було вкрай нецікаво, - каже Станіслав в інтерв’ю прес-службі Федерації легкої атлетики України. - І це при тому, що основний предмет дуже подобався, програмував мікроконтролери, робив машинки, WiFi, світло, щоб усе вмикалося і вимикалося через телефон.

    Мені було цікаво. Але були суто теоретичні предмети, які нам навряд чи сильно знадобились би, та ми мусили їх вчити на пам’ять. А от програмування, основний предмет, випадало, оскільки викладач часто не приходив на пари. Була така каша... Взагалі було незрозуміло, чи це комусь потрібно, чи ні. Часу на навчання витрачав купу, а результату не було. Коли остаточно зрозумів це, перестав там вчитися і більше зосередився на тренуваннях».

    Нині Сеник сподівається відібратися на Олімпіаду в Токіо, яку перенесли на 2021 рік. Заняття спортом він поєднує із фотосправою – проводить індивідуальні фотозйомки й фотосесії подій.

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    легкоатлет освіта вуз легка атлетика Івано-Франківськ Станіслав Сеник
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