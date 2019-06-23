Євроігри-2019: естафетні команди з легкої атлетики принесли Україні два золота!

Ніхто не чекав від наших естафетних команд таких видатних результатів НОК України

Система динамічної легкої атлетики принесла Україні вкрай несподівані результати

Вперше випробуваний на ІІ Європейських іграх формат динамічної легкої атлетики приніс українській збірній два сенсаційних золота, срібло і дві бронзи.

Українська збірна виграла відразу дві змішаних естафети. На першій – 4х400 метрів – виступали Данило Даниленко, Анна Рижикова, Тетяна Мельник і Олексій Поздняков. Золото нашій команді приніс результат 3.17,21.

Трохи згодом Євген Гуцол, Ольга Ляхова, Олексій Поздняков і Яна Качур виграли комбіновану естафету, на якій учасники бігли різні дистанції – відповідно 800, 600, 400 і 200 метрів. Наша команда показала результат 4.25,02 і здобула золото, а разом з ним – впевнене перше місце у підгрупі і вихід у півфінал командного турніру.

Звісно, до цього результату приклалися й інші українські атлети. Командні змагання складаються із дев’яти дисциплін і в трьох із них наші спортсмени показали абсолютно найліпші поміж решти учасників (не лише у своїй групі) результати. Так як за підсумками кваліфікаційних для командної першості змагань розігрувалися медалі в окремих видах, це принесло Україні відразу шість медалей у дев’яти видах.

Крім естафетних команд, срібною призеркою Європейських ігор-2019 стала бар’єристка з Київщини Анна Плотицина. Вона пробігла стометрівку з бар’єрами з результатом 13,14 секунди.

А ось наші прогнозовані фаворити здобули по особистій бронзі. Про медаль Марини Бех-Романчук «Главком» уже розповідав. А трохи згодом нагороду такого ж достоїнства здобув стрибун в висоту Богдан Бондаренко. Напевно, наш титулований спортсмен, чемпіон світу-2013, який нещодавно на етапі «Діамантової ліги» в Римі показав результат 2,31, таким підсумком не надто вдоволений. Але вочевидь над стабільністю Богданові, який у травні повернувся після дворічного лікування, ще треба попрацювати. З першої спроби він взяв 2,21, а потім двічі збивав планку на висоті 2,25 і 2,28.

Так чи інакше, у півфінал наша команда пробилася з абсолютно найліпшим результатом – 76 очок. Команду Іспанії, яка в групі посіла друге місце, українці випередили відразу на 27 пунктів. Пригадується, напередодні виїзду в Мінськ наставник збірної України В’ячеслав Тертишник саме іспанців основними суперниками і вважав. Але при цьому розраховував, що боротьба буде гострою.

Півфінали відбудуться 26 червня, у вівторок, починаючи з 17:40.

Загалом другий змагальний день збірна України на Європейських іграх завершила, маючи в скарбничці 17 медалей – п’ять золотих, шість срібних і шість бронзових.