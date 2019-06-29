Мить тріумфу. 18 золотих легкоатлетів виконують гімн України у Мінську (відео)



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Золоті українські легкоатлети НОК України

Телеканал «Інтер» не вважав за потрібне це показати

Можливо, найяскравішою миттю ІІ Європейських ігор у Мінську для України була перемога наших легкоатлетів у командних змаганнях. Невдовзі після переможного фінішу Яни Качур у комбінованій естафеті була церемонія нагородження. І славень України над мінським стадіоном «Динамо» на честь України.

Щоправда, український глядач цього не бачив, оскільки телеканал-транслятор, яким у нас є «Інтер», таких «дрібниць», як нагородження українських атлетів, намагається уникати. Зате транслювалися незабутні миті на інші країни, зокрема на Білорусь. Саме місцеву команду на очах у президента Олександра Лукашенка наші хлопці й дівчата і випередили.

Нагадаємо, що за два дні до завершення Європейських ігор Україна має в активі 32 медалі - дев'ять золотих, 12 срібних і 11 бронзових.