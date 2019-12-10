Український стрілець здобув три медалі Ґран-прі Белграда



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Сергій Куліш тріумфував у вправі ГП-6 Фото із соцмереж

Менш ніж за рік до Олімпіади в Токіо стрібний призер Ігор-2016 набрав гарну форму

Український майстер кульової стрільби Сергій Куліш у третій день Ґран-прі Белграда (Сербія) здобув золоту медаль. Це його третя нагорода на цих змаганнях. Дві попередні були срібними.

Перше місце стрілець із Черкас посів у вправі ГП-6. Він обійшов серба Лазара Ковачевіча і румуна Молдована Аліна Ґеорґа.

Другі місця Куліш посів і міксі та в особистому заліку.

26-річний Сергій Куліш був срібним призером Олімпіади-2016. Він став другим у стрільбі з пневматичної гвинтівки з десятиметрової відстані. У 2017-му Сергій виграв срібло чемпіонату Європи у стрільбі з гвинтівки з 50-метрової відстані з трьох положень.