Каратистка Терлюга – найкраща спортсменка травня в Україні

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Анжеліка Терлюга. Фото: НОК України

Для Анжеліки це перше високе визнання Національного олімпійського комітету України

Національний олімпійський комітет України визнав чемпіонку Європи з карате Анжеліку Терлюгу найкращою спортсменкою останнього весняного місяця в Україні.

Її особистого наставника Дениса Морозова названо найкращим тренером травня, інформує прес-служба НОК України.

Підводячи підсумки спортивного травня Експертна комісія НОК відзначила чудові виступи українських спортсменів на міжнародних змаганнях з гімнастики, спортивної боротьби, карате, кульової стрільби, тхеквондо та фехтування.

За рангом змагань в олімпійських видах спорту найвищим здобутком українських спортсменів стала блискуча перемога представниці карате Анжеліки Терлюги на чемпіонаті Європи в сербському місті Новий Сад у ваговій категорії до 55 кг (куміте).

Нагадаємо, що у 2016 році на 129-й сесії Міжнародного Олімпійського Комітету карате було включено до програми Ігор ХХХІІ Олімпіади 2020 року в Токіо.

Зазначимо, що для Анжеліки Терлюги це перше високе визнання Національного олімпійського комітету України.