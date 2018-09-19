Український тенісист Ужиловський поступився в 1/4 фіналу на турнірі в Румунії



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Володимир Ужиловський

Ужиловський залишає турнірі в Сібіу

Володимир Ужиловський пройшов до чвертьфіналу в Сібіу, де в дуеті з поляком Гжегожем Панфілом зіграв проти перших ракеток турніру, німецької пари Кевін Кравіц/Андреас Мієс.

Матч завершився на користь лідерів посіву: 6-4, 7-5. Тенісисти провели на корті 1 годину і 12 хвилин, Ужиловський і Панфил програли три гейми на своїй подачі і виконали один брейк.

Нагадаємо, напередодні українсько-польська пара здобула перемогу над польським тандемом Каміль Майхшак/Шимон Вальков: 7-6 (3), 6-4.

Джерело: btu.org.ua