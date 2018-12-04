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    Український тренер Григорчук повинен повернутися до роботи з «Астаною» після матчу з «Ренном»

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    Роман Григорчук - Український тренер Григорчук повинен повернутися до роботи з «Астаною» після матчу з «Ренном»
    Роман Григорчук

    У клубі поки не поспішають коментувати повернення українця

    Головний тренер «Астани» Роман Григорчук знову буде працювати з командою.

    Про це повідомляє Sports.kz.

    «Команду до матчу з Ренном готує тренерський штаб на чолі з в.о. головного тренера Бабаяном Григорієм Костянтиновичем. Після закінчення матчів групової стадії Ліги Європи, на офіційному сайті клубу буде розміщена інформація про те, коли саме Роман Йосипович Григорчук почне виконувати свої обов'язки»- сказано в заяві клубу казахстанському порталу.

    Восени Григорчук брав паузу в кар'єрі, яка була пов'язана з сімейними обставинами, а команду тимчасово очолював Григорій Бабаян.

    Нагадаємо, «Астана» є суперником «Динамо» в Лізі Європи.

    На даний момент команда з Казахстану займає друге місце в групі.

    В останньому турі «Астана» зіграє з «Ренном» і в цьому матчі команді достатньо не програти для виходу в плей-офф.

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