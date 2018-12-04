Український тренер Григорчук повинен повернутися до роботи з «Астаною» після матчу з «Ренном»



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Роман Григорчук

У клубі поки не поспішають коментувати повернення українця

Головний тренер «Астани» Роман Григорчук знову буде працювати з командою.

Про це повідомляє Sports.kz.

«Команду до матчу з Ренном готує тренерський штаб на чолі з в.о. головного тренера Бабаяном Григорієм Костянтиновичем. Після закінчення матчів групової стадії Ліги Європи, на офіційному сайті клубу буде розміщена інформація про те, коли саме Роман Йосипович Григорчук почне виконувати свої обов'язки»- сказано в заяві клубу казахстанському порталу.

Восени Григорчук брав паузу в кар'єрі, яка була пов'язана з сімейними обставинами, а команду тимчасово очолював Григорій Бабаян.

Нагадаємо, «Астана» є суперником «Динамо» в Лізі Європи.

На даний момент команда з Казахстану займає друге місце в групі.

В останньому турі «Астана» зіграє з «Ренном» і в цьому матчі команді достатньо не програти для виходу в плей-офф.