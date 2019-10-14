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    Український тренер може очолити польську «Легію»

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    Юрій Вернидуб - Український тренер може очолити польську «Легію»
    Юрій Вернидуб
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    Колишній тренер «Зорі» може продовжити кар’єру за кордоном

    Український фахівець Юрій Вернидуб може очолити польську «Легію». Його названо серед найвірогідніших нових очільників команди, інформує «Стандарт».

    Осаннім місцем роботи Вернидуба була луганська «Зоря», яку він залишив наприкінці травня після семи років роботи.

    «Легія» після 11-ти турів чемпіонату Польщі посідає дев’яту сходинку турнірної таблиці. 

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