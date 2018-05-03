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    Український тренер вирішив залишити московський «Спартак»

    Роман Пилипчук вирішив зайнятися самостійною роботою
    Український тренер Роман Пилипчук оголосив про відхід з московського «Спартака» після закінчення сезону. За словами тренера, він має намір повернутися до самостійної тренерської роботи. «Рішення про те, щоб після цього сезону відновити самостійну роботу, визрівало у мене давно. Воно ніяк не залежало від підсумків чемпіонату
    • Сьогодні, 22:41
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    Роман Пилипчук і Массімо Каррера. Фото sportbox.ru
    Роман Пилипчук і Массімо Каррера. Фото sportbox.ru

    Роман Пилипчук вирішив зайнятися самостійною роботою

    Український тренер Роман Пилипчук оголосив про відхід з московського «Спартака» після закінчення сезону.

    За словами тренера, він має намір повернутися до самостійної тренерської роботи.

    «Рішення про те, щоб після цього сезону відновити самостійну роботу, визрівало у мене давно. Воно ніяк не залежало від підсумків чемпіонату Росії, тому і вирішив сказати про це зараз, а не після завершення першості», - цитує Пилипчука sportbox.ru.

    «До Спартака я вже працював самостійно, за ці два роки набрав знань і досвіду – і відчуваю у собі сили, щоб знову стати головним тренером, але тепер уже на новому рівні», - додав він.

    51-річний Роман Пилипчук працює у «Спартаку» з червня 2016 року. Спершу він входив у тренерський штаб Дмитра Алєнічева, а після його відставки асистує вже Массімо Каррері.

    До цього українець самостійно тренував «Олімпік», «Спартак» з Юрмали, «Дачію», а також молодіжну збірну Таджикистану, передає sportarena.com.

    Нагадаємо, колишній нападник «Дніпра» може опинитися у московському «Спартаку».

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