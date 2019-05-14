Український захисник НБА зустрівся з юними баскетболістами Черкас



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Святослав Михайлюк ФБУ

Святослав Михайлюк завітав до рідного клубу під час відпустки

Вихованець «Черкаських Мавп» Святослав Михайлюк завітав до рідного клубу під час відпустки в НБА.

Користуючись нагодою захисник збірної України відвідав тренування наймолодшої команди клубу, провів автограф-сесію.

Наразі Михайлюк виступає за океаном за «Детройт Пістонс» в НБА. Останній сезон українець починав у складі «Лос-Анджелес Лейкерс», який обрав його на драфті. До того наш гравець відіграв чотири сезони в студентській лізі США – NCAA.

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