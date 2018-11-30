Українського захисника Бурду визнано найкращим гравцем матчу «Астана» - «Динамо»
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Розсилка
Микита Бурда
Друга оцінка у Томаша Кендзьори - 7,7, третя у Дениса Бойка - 7,5
Портал Whoscored виставив оцінки футболістам за матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи «Астана» - «Динамо» (0:1).
Вищий бал отримав захисник «Динамо» Микита Бурда - 8,1.
Він же визнаний найкращим гравцем цього матчу.
Друга оцінка у Томаша Кендзьори - 7,7, третя у Дениса Бойка - 7,5.
Автор переможного голу Беньямін Вербич отримав оцінку 7,3.
Найнижчий бал серед гравців «Динамо» отримав Денис Гармаш, який вийшов на заміну на 63-й хвилині - 5,9.
Серед гравців «Астани» найвища оцінка у захисника Антоніо Рукавіни - 7,4.
Друга у Бактіера Зайнутдінова - 7,2, третя у Маріна Томасова - 7,1.
Джерело: Tribuna.com