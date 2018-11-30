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    Українського захисника Бурду визнано найкращим гравцем матчу «Астана» - «Динамо»

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    Микита Бурда - Українського захисника Бурду визнано найкращим гравцем матчу «Астана» - «Динамо»
    Микита Бурда

    Друга оцінка у Томаша Кендзьори - 7,7, третя у Дениса Бойка - 7,5

    Портал Whoscored виставив оцінки футболістам за матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи «Астана» - «Динамо» (0:1).

    Вищий бал отримав захисник «Динамо» Микита Бурда - 8,1.

    Він же визнаний найкращим гравцем цього матчу.

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    Друга оцінка у Томаша Кендзьори - 7,7, третя у Дениса Бойка - 7,5.

    Автор переможного голу Беньямін Вербич отримав оцінку 7,3.

    Найнижчий бал серед гравців «Динамо» отримав Денис Гармаш, який вийшов на заміну на 63-й хвилині - 5,9.

    Серед гравців «Астани» найвища оцінка у захисника Антоніо Рукавіни - 7,4.

    Друга у Бактіера Зайнутдінова - 7,2, третя у Маріна Томасова - 7,1.

    Джерело: Tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи
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