Ліга Європи. «Астана» - «Динамо» - 0:1. Гри немає, але завдання-мінімум виконано

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Фото: ФК «Динамо»

Київський клуб гарантував собі вихід в 1/16 фіналу турніру з першого місця

Виїзний матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи проти «Астани» був для Олександра Хацкевича та його підопічних чудовим шансом суттєво реабілітуватися перед власними вболівальниками. По-перше, за поразку у чемпіонаті від «Олександрії», по-друге, за домашню нічию з цією ж «Астаною». А сам наставник киян, у разі успішного результату, міг заткнути прихильників футболу з Казахстану, які дозволяли собі забагато критики на адресу «Динамо» та тренера зокрема.

Незважаючи на поразку в Олександрії, Хацкевич вирішив не сильно змінювати стартовий склад команди. Замість Сидорчука у центр захисту вийшов Бурда, який встиг-таки відновитися до звітної зустрічі, а травмованого Буяльського замінив Че Че. На вістрі знову з’явився Вербич, якому повинні були активно допомагати Циганков, Шапаренко та Сідклей. Непохитним виявилося і місце Бойка у воротах, хоча останнім часом Денис діє не надто впевнено.

Але головною проблемою «Динамо» у матчі на «Астана-Арені», напевне, все ж був синтетичний газон. «Біло-сині» намагалися призвичаїтися до нього спочатку на тренуванні, а потім уже безпосередньо під час поєдинку. Однак виходило це у них не дуже вдало. Було багато неточних пасів, гравці ніяк не могли розрахувати силу передач. І все це призводило до того, що у гостей було чимало втрат м’яча у простих епізодах.

До 10-ої хвилини «Астана» могла забити у ворота киян уже двічі. Спочатку Бойко не до кінця перервав простріл з флангу, і Маєвський пробивав з лінії воротарського майданчика – м’яч у сантиметрах поруч зі стійкою просвистів. А згодом Бурда врятував свою команду, зупинивши удар Зайнутдінова на лінії воріт. Та на цьому момент не завершився, і потім ще й Томасов з-під захисника добивав – знову поруч зі стійкою.

Зрештою, «динамівцям» вдалося заспокоїти гру та себе. Проте першого удару у бік воріт «Астани» довелося чекати цілих 20 хвилин. Та й ударом спробу Циганкова назвати важко. М’яч полетів далеко від воріт. Підопічні Хацкевича ніби і заспокоїлися, але нервовість нікуди не поділася. Яскравий приклад – те, як Миколенко в одному з епізодів неправильно вкинув «круглого» з-за бокової.

Нічого не віщувало проблем «Астані», але «біло-сині» примудрилися забити першим же ударом в отвір воріт Ерича. Че Че, Шапаренко та Циганков розіграли швидку комбінацію, підсумком якої став красивий пас п’ятою від Віктора на хід Вербичу. Беньямін без роздумів відразу ж пробив з меж штрафного майданчика. Удар виявився несильним, але точним. Голкіпер запізно стрибнув і завадити словенцю відкрити рахунок не зумів. Ось так на 29-й хвилини гості несподівано вийшли вперед.

Пропустивши, гравці «Астани» заграли активніше та зробили ставку на дальні удари. Щоправда, ні намагання Кабананги, ні Зайнутдінова, ні Кляйнхайслера цілі не досягли. Господарі набагато більше били (12 проти двох), але ці спроби не летіли навіть в отвір воріт Бойка. І все ж казахстанська команда мала реальну нагоду відігратися у першій половині. Але Муртазаєв, відірвавшись від візаві на дальній стійці, не зумів влучити по м’ячу та замкнути навіс з правого флангу.

Фото uefa.com

Початок другого тайму мало чим відрізнявся від останніх хвилин першого. Господарі активно йшли вперед, бо їх абсолютно не влаштовував такий рахунок, а футболісти з Києва розраховували провести швидку контратаку. За такого перебігу подій більшого успіху досягли казахстанці. Вона нарешті поцілили в отвір воріт (Мартазаєв і Томасов), але Бойко на лінії відіграв упевнено.

Ближче до середини другої 45-хвилинки тренери зробили кілька замін, внаслідок чого темп гри було дещо збито. Але малюнок на полі жодним чином не змінювався – «Астана» володіла ініціативою та тиснула на «біло-синіх», а ті, у свою чергу, все ще намагалися організовувати контрвипади. Та це у підопічних Хацкевича не виходило. Навіть більше, вони лише зрідка переходили центральну лінію, ніхто з гравців атакувального плану не міг зачепитися за м’яч на незвичному газоні.

На 74-й хвилині киян знову вибачив Муртазаєв. Він випередив у боротьбі за позицію Кендзьору та головою намагався поцілити у дальній кут. Однак «круглий» і цього разу просвистів поруч зі стійкою. А за кілька хвилин «Динамо» вже врятувала поперечина після потужного «вистрілу» Рукавіни (Бойко, здалося, дістався до м’яча кінчиками пальців, тому це наполовину можна вважати і сейвом голкіпера). Шомко був першим на добиванні, проте відправив снаряд на трибуни. На щастя, це була остання нагода господарів на позитивний результат.

Таким чином, арбітр своїм фінальним свистком зафіксував перемогу «Динамо» в Астані з рахунком 1:0. Кияни виграли валідольний матч, як кажуть, на класі. А це означає, що команда Олександра Хацкевич забронювала собі місце у плей-офф Ліги Європи. Крім того, «біло-сині» гарантували собі перше місце у групі за тур до завершення групового етапу. Тепер домашня зустріч з «Яблонцем» перетворюється на формальність.

Ліга Європи з футболу сезону-2018/19

Матч 5-го туру

«Астана» (Казахстан) – «Динамо» (Київ, Україна) – 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Вербич (29)

«Астана»: Ерич, Рукавіна, Анічич, Кляйнхайслер, Томасов, Маєвський, Зайнутдінов (Шомко, 75), Річард Алмейда (Мужиков, 58), Кабананга (Янга, 62), Постніков, Муртазаєв.

«Динамо»: Бойко, Че Че, Вербич (Сидорчук, 76), Шепелєв, Шапаренко (Гармаш, 64), Циганков (Морозюк, 83), Миколенко, Сідклей, Бурда, Кадар, Кендзьора.

Попередження: Постніков (32), Кляйнхайслер (87), Че Че (90), Гармаш (90+3).

«Главком»