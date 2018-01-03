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    Українському олімпійському чемпіону зробили операції на ногах і руці (фото)

    Олег Верняєв нарешті вирішив залікувати свої численні травми
    Олімпійському чемпіону Ріо-2016 Олегу Верняєву зробили довгоочікувану операцію. Відповідне фото сам український гімнаст виклав у свій Instagram. Верняєв не став підписувати світлину, а просто поставив сумний смайлик. Допис, поширений Oleg Verniaiev (@verniaiev13) 3 Січ 2018 р. о 12:58 PST Як відомо, у Верняєва надірвалася
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    Олег Верняєв
    Олег Верняєв

    Олег Верняєв нарешті вирішив залікувати свої численні травми

    Олімпійському чемпіону Ріо-2016 Олегу Верняєву зробили довгоочікувану операцію.

    Відповідне фото сам український гімнаст виклав у свій Instagram.

    Верняєв не став підписувати світлину, а просто поставив сумний смайлик.

    Як відомо, у Верняєва надірвалася зв'язка на нозі, і це Олега ще до Ріо-2016 турбувало, але можна було потерпіти.

    Тепер же Олег вирішив лягти під ніж.

    З фото видно, що хірургічні втручання спортсмену зробили на обох ногах, а також на правій руці.

    Як довго буде відновлюватися гімнаст, наразі невідомо, але у 2018 році він навряд чи повернеться у великий спорт.

    Раніше вже була інформація, що Олег може пропустити до року через травму.

    Олег Верняєв спортивна гімнастика
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