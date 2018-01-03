Українському олімпійському чемпіону зробили операції на ногах і руці (фото)
- Сьогодні, 07:04
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Розсилка
Олег Верняєв
Олег Верняєв нарешті вирішив залікувати свої численні травми
Олімпійському чемпіону Ріо-2016 Олегу Верняєву зробили довгоочікувану операцію.
Відповідне фото сам український гімнаст виклав у свій Instagram.
Верняєв не став підписувати світлину, а просто поставив сумний смайлик.
Як відомо, у Верняєва надірвалася зв'язка на нозі, і це Олега ще до Ріо-2016 турбувало, але можна було потерпіти.
Тепер же Олег вирішив лягти під ніж.
З фото видно, що хірургічні втручання спортсмену зробили на обох ногах, а також на правій руці.
Як довго буде відновлюватися гімнаст, наразі невідомо, але у 2018 році він навряд чи повернеться у великий спорт.
Раніше вже була інформація, що Олег може пропустити до року через травму.