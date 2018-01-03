Українському олімпійському чемпіону зробили операції на ногах і руці (фото)

Олег Верняєв нарешті вирішив залікувати свої численні травми

Олімпійському чемпіону Ріо-2016 Олегу Верняєву зробили довгоочікувану операцію. Відповідне фото сам український гімнаст виклав у свій Instagram. Верняєв не став підписувати світлину, а просто поставив сумний смайлик. Допис, поширений Oleg Verniaiev (@verniaiev13) 3 Січ 2018 р. о 12:58 PST Як відомо, у Верняєва надірвалася



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Олег Верняєв

Олег Верняєв нарешті вирішив залікувати свої численні травми

Олімпійському чемпіону Ріо-2016 Олегу Верняєву зробили довгоочікувану операцію.

Відповідне фото сам український гімнаст виклав у свій Instagram.

Верняєв не став підписувати світлину, а просто поставив сумний смайлик.

Допис, поширений Oleg Verniaiev (@verniaiev13) 3 Січ 2018 р. о 12:58 PST

Як відомо, у Верняєва надірвалася зв'язка на нозі, і це Олега ще до Ріо-2016 турбувало, але можна було потерпіти.

Тепер же Олег вирішив лягти під ніж.

З фото видно, що хірургічні втручання спортсмену зробили на обох ногах, а також на правій руці.

Як довго буде відновлюватися гімнаст, наразі невідомо, але у 2018 році він навряд чи повернеться у великий спорт.

Раніше вже була інформація, що Олег може пропустити до року через травму.