Ультрас «Шахтаря» подякували фанатам «Динамо» за допомогу

«Допомоги динамівських фанатів ми ніколи не забудемо»

Фанати футбольного клубу «Шахтаря» подякували фанатам ФК «Динамо» за те, що ті допомогли їм пережити перші часи після переїзду з окупованих земель. Озвучив подяку ультрас ФК «Шахтар», громадський активіст Віталій Овчаренко в інтерв’ю «Главкому». [READ_MORE] «Хочу подякувати всім



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«Допомоги динамівських фанатів ми ніколи не забудемо»

Фанати футбольного клубу «Шахтаря» подякували фанатам ФК «Динамо» за те, що ті допомогли їм пережити перші часи після переїзду з окупованих земель. Озвучив подяку ультрас ФК «Шахтар», громадський активіст Віталій Овчаренко в інтерв’ю «Главкому».

«Хочу подякувати всім футбольним фанатам України, які допомагали і луганчанам, і сімферопольцям, і севастопольцям, і донеччанам переїхати, втекти з окупації. А особливо я хотів би відзначити фанатів «Динамо» (Київ), які з першого дня нашого переїзду знайшли в столиці приміщення, де всі, як ми жартуємо, «біженці» з фанатської родини, могли пережити перші часи після переїзду», — сказав Овчаренко.

Як зазначає хлопець, люди тікали з однією сумкою чи рюкзаком: «Сьогодні зранку пішов на роботу, а йому сказали, що за ним вже виїхали. Людина одразу сіла в машину чи на потяг і на виїзд. У Київ поприїжджали в кросівках із сумкою і 50 гривнями в кишені».

«Допомоги динамівських фанатів ми ніколи не забудемо», — резюмував Овчаренко.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Ультрас Віталій Овчаренко: «Шахтар» - це символ Донбасу. А від символів у критичні часи завжди вимагають чіткої позиції.