US Open. Українка Снігур залишає одиночний турнір після другого кола



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Дарія Снігур

Дарія поступилася японці Утідзімі, яка вже має досвід перемог на професійному рівні

У матчі другого кола 16-річна українка, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію, програла 17-річній японській тенісистці Моюці Утідзімі: 0:6, 4:6.

У другому сеті Дарія Снігур поступалася суперниці 0:3, проте зуміла виграти три гейми поспіль і була попереду з рахунком 4:4 30-15. Утідзіма захистила свою подачу, а після тільки з шостого матчболу зуміла завершити зустріч.

Варто зазначити, що на початку травня японка провела свій перший фінал на професійному рівні на 80-тисячнику в Японії. На даний момент Моюка займає 375-у позицію в рейтингу WTA.

Нагадаємо, що інші дві українки Дема та Білокінь також зазнали поразок в своїх матчах на US Open.

Джерело: btu.org.ua