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    US Open. Українка Снігур залишає одиночний турнір після другого кола

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    Дарія Снігур - US Open. Українка Снігур залишає одиночний турнір після другого кола
    Дарія Снігур

    Дарія поступилася японці Утідзімі, яка вже має досвід перемог на професійному рівні

    У матчі другого кола 16-річна українка, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію, програла 17-річній японській тенісистці Моюці Утідзімі: 0:6, 4:6.

    У другому сеті Дарія Снігур поступалася суперниці 0:3, проте зуміла виграти три гейми поспіль і була попереду з рахунком 4:4 30-15. Утідзіма захистила свою подачу, а після тільки з шостого матчболу зуміла завершити зустріч.

    Варто зазначити, що на початку травня японка провела свій перший фінал на професійному рівні на 80-тисячнику в Японії. На даний момент Моюка займає 375-у позицію в рейтингу WTA.

    Нагадаємо, що інші дві українки Дема та Білокінь також зазнали поразок в своїх матчах на US Open.

    Джерело: btu.org.ua

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