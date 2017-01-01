Усіх російських лижників, яких дискваліфікував МОК, відсторонили від змагань

Міжнародна федерація лижного спорту підтримала рішення Міжнародного олімпійського комітету

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) відсторонила від змагань під своєю егідою всіх 11 російських лижників, які раніше були дискваліфіковані комісією МОК під керівництвом Деніса Освальда. Про це повідомляє прес-служба федерації. Рішення про тимчасове відсторонення Микити Крюкова, Наталії Матвєєвої й Олександра Безсмертних було прийнято 22



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Міжнародна федерація лижного спорту підтримала рішення Міжнародного олімпійського комітету

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) відсторонила від змагань під своєю егідою всіх 11 російських лижників, які раніше були дискваліфіковані комісією МОК під керівництвом Деніса Освальда.

Про це повідомляє прес-служба федерації.

Рішення про тимчасове відсторонення Микити Крюкова, Наталії Матвєєвої й Олександра Безсмертних було прийнято 22 грудня.

Раніше 11 російських лижників (Олександр Лєгков, Євген Бєлов, Олексій Пєтухов, Максим Вилєгжанін, Євгенія Шаповалова, Юлія Іванова, Анастасія Доценко, Юлія Чекальова, Крюков, Матвєєва та Безсмертних) були визнані МОК винними у порушенні антидопінгових правил.

Усі спортсмени довічно усунений від участі в Іграх, їхні результати з Олімпіадою-2014 у Сочі анульовані.

FIS пізніше також не допустив лижників до участі у змаганнях під егідою організації.

Джерело: Спорт-Экспресс