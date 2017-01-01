Ще 11 російських спортсменів були довічно дискваліфіковані за допінг

Це призвело до втрати Росією трьох срібних нагород

Як повідомляє офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету (МОК), ще 11 російських спортсменів були довічно дискваліфіковані за порушення антидопінгових правил під час Олімпіади 2014 року в Сочі. У число 11 дискваліфікованих спортсменів увійшли саночники Альберт Демченко і Тетяна Іванова, лижники Микита Крюков, Олександр Безсмертних і



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Російські спортсмени на п'єдесталі пошани ОІ-2014 у Сочі

Це призвело до втрати Росією трьох срібних нагород

Як повідомляє офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету (МОК), ще 11 російських спортсменів були довічно дискваліфіковані за порушення антидопінгових правил під час Олімпіади 2014 року в Сочі.

У число 11 дискваліфікованих спортсменів увійшли саночники Альберт Демченко і Тетяна Іванова, лижники Микита Крюков, Олександр Безсмертних і Наталія Матвєєва, ковзанярі Іван Скобрєв і Артем Кузнєцов, бобслеїсти Людмила Удобкіна і Максим Бєлугін, хокеїстки Тетяна Бурина і Анна Щучкіна.

Їх результати з Ігор в Сочі також були анульовані. Це призвело до втрати Росією трьох срібних нагород: Демченко втратив срібло в особистому турнірі і естафеті, а Іванова - тільки в естафеті.

Дискваліфікація Демченко в особистому турнірі принесе срібло легендарному італійцеві Армін Цеггелеру, а бронзу - німцеві Анді Лангенхану. Що стосується естафети, то срібло дістанеться Латвії, а бронза - Канаді.

Таким чином, МОК розглянув всі 46 справ по російським спортсменам. 43 з них були дискваліфіковані, троє - виправдані. Проте, повторний огляд допінг-проб триває, тому найближчим часом можливе відкриття нових справ.

Після того, як у Росії були відібрані ще 2 срібні медалі, господарі Ігор в Сочі опустилися на четверте місце в медальному заліку:

Джерело: sportarena.com