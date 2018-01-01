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    Усик: Це найважчі 12 раундів, які я коли-небудь проводив

    Цією перемогою Олександр об'єднав два пояси
    Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBO і WBC Олександр Усик прокоментував свою перемогу над латвійцем Майрісом Брієдісом. Українець здобув важку перемогу рішенням суддів у 12-рандувому поєдинку. «Визначальним у бою стала опозиція спортсмена, якісний бій з боку Майріса. Це, напевно, мої найважчі 12 раундів, які я проводив будь-коли. Ми
    • Сьогодні, 01:45
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    Олександр Усик. Фото: Getty Images
    Олександр Усик. Фото: Getty Images

    Цією перемогою Олександр об'єднав два пояси

    Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBO і WBC Олександр Усик прокоментував свою перемогу над латвійцем Майрісом Брієдісом.

    Українець здобув важку перемогу рішенням суддів у 12-рандувому поєдинку.

    «Визначальним у бою стала опозиція спортсмена, якісний бій з боку Майріса. Це, напевно, мої найважчі 12 раундів, які я проводив будь-коли. Ми зробимо відповідні висновки і будемо готуватися до фіналу», - сказав Усик.

    Також Олександр Усик заявив, що поїде на другий півфінальний поєдинок Всесвітньої боксерської суперсерії, де визначиться суперник українця у фіналі турніру.

    «Я напевно буду присутній особисто на цьому півфіналі і спостерігати. Нехай в ньому переможе найсильніший», - сказав Усик після бою.

    бокс Олександр Усик
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