Усик: Це найважчі 12 раундів, які я коли-небудь проводив

Цією перемогою Олександр об'єднав два пояси

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBO і WBC Олександр Усик прокоментував свою перемогу над латвійцем Майрісом Брієдісом. Українець здобув важку перемогу рішенням суддів у 12-рандувому поєдинку. «Визначальним у бою стала опозиція спортсмена, якісний бій з боку Майріса. Це, напевно, мої найважчі 12 раундів, які я проводив будь-коли. Ми



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Олександр Усик. Фото: Getty Images

Цією перемогою Олександр об'єднав два пояси

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBO і WBC Олександр Усик прокоментував свою перемогу над латвійцем Майрісом Брієдісом.

Українець здобув важку перемогу рішенням суддів у 12-рандувому поєдинку.

«Визначальним у бою стала опозиція спортсмена, якісний бій з боку Майріса. Це, напевно, мої найважчі 12 раундів, які я проводив будь-коли. Ми зробимо відповідні висновки і будемо готуватися до фіналу», - сказав Усик.

Також Олександр Усик заявив, що поїде на другий півфінальний поєдинок Всесвітньої боксерської суперсерії, де визначиться суперник українця у фіналі турніру.

«Я напевно буду присутній особисто на цьому півфіналі і спостерігати. Нехай в ньому переможе найсильніший», - сказав Усик після бою.