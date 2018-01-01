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    Усик і його команда, яка допомагає готуватися до бою з Брієдісом (фото)

    Крім інших, Олександру допомагає відомий поляк Матеуш Мастернак
    Ще одним спаринг-партнером чемпіона світу за версією WBO у першій важкій вазі українця Олександра Усика (13-0, 11 КО) у межах його підготовки до бою з латвійцем Майрісом Брієдісом (23-0, 18 КО) став перспективний нігерійський боксер Мікаель Лаваль (4-0, 3 КО). Проте український чемпіон на цьому не зупинився. Згодом стали відомі імена ще двох
    • Вчора, 22:06
    • Розсилка

    Крім інших, Олександру допомагає відомий поляк Матеуш Мастернак

    Ще одним спаринг-партнером чемпіона світу за версією WBO у першій важкій вазі українця Олександра Усика (13-0, 11 КО) у межах його підготовки до бою з латвійцем Майрісом Брієдісом (23-0, 18 КО) став перспективний нігерійський боксер Мікаель Лаваль (4-0, 3 КО).

    Проте український чемпіон на цьому не зупинився.

    Згодом стали відомі імена ще двох спаринг-партнерів Олександра.

    Вже не вперше у тренувальний табір Усика приїжджає молодий британець Айзек Чемберлейн (9-0, 4 КО).

    Окрім нього, команда спаринг-партнерів Усика поповнилася поляком Матеушем Мастернаком (40-4, 27 КО) – екс-чемпіоном Європи у першій важкій вазі.

    Відповідними світлинами поділився сам український боксер.

    Нагадаємо, бій Усик - Брієдіс відбудеться у Латвії.

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    Мікаель Лаваль та Усик
    Усик і Чемберлейн з Мастернаком
    Уся команда, яка допомагає Усику

    бокс Олександр Усик
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