Офіційно. Бій Усик - Брієдіс відбудеться в Латвії

Боксери проведуть свій поєдинок 27 січня

Бій між українським чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком і латвійським боксером Майрісом Брієдісом в півфіналі World Boxing Super Series пройде в Ризі 27 січня. Про це повідомив організатор Всесвітньої боксерської суперсерії Калле Зауерланд. Раніше повідомлялося, що бій може пройти в Києві. Втім, про те, що бій Усик - Брієдіс