Офіційно. Бій Усик - Брієдіс відбудеться в Латвії
- Сьогодні, 14:16
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Боксери проведуть свій поєдинок 27 січня
Бій між українським чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком і латвійським боксером Майрісом Брієдісом в півфіналі World Boxing Super Series пройде в Ризі 27 січня.
Про це повідомив організатор Всесвітньої боксерської суперсерії Калле Зауерланд.
Раніше повідомлялося, що бій може пройти в Києві.
Втім, про те, що бій Усик - Брієдіс відбудеться у Ризі, також заявляв менеджер українського боксера Егіс Клімас.
Нагадаємо, Усик в 1/4 фіналу WBSS в Берліні нокаутував Марко Хука.
Riiiiiiiiiga!!! January 27! Here we come! #UsykBriedis #AliTrophy pic.twitter.com/L9g7sBTgqK— Kalle+NisseSauerland (@SauerlandBros) 6 декабря 2017 г.