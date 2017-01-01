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    Офіційно. Бій Усик - Брієдіс відбудеться в Латвії

    Боксери проведуть свій поєдинок 27 січня
    Бій між українським чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком і латвійським боксером Майрісом Брієдісом в півфіналі World Boxing Super Series пройде в Ризі 27 січня. Про це повідомив організатор Всесвітньої боксерської суперсерії Калле Зауерланд. Раніше повідомлялося, що бій може пройти в Києві. Втім, про те, що бій Усик - Брієдіс
    • Сьогодні, 14:16
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    Боксери проведуть свій поєдинок 27 січня

    Бій між українським чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком і латвійським боксером Майрісом Брієдісом в півфіналі World Boxing Super Series пройде в Ризі 27 січня.

    Про це повідомив організатор Всесвітньої боксерської суперсерії Калле Зауерланд.

    Раніше повідомлялося, що бій може пройти в Києві.

    Втім, про те, що бій Усик - Брієдіс відбудеться у Ризі, також заявляв менеджер українського боксера Егіс Клімас.

    Нагадаємо, Усик в 1/4 фіналу WBSS в Берліні нокаутував Марко Хука.

    бокс Олександр Усик
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