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    Спочатку бій Брієдіс - Усик планували провести в Києві

    Латиші пояснили, чому поєдинок відбудеться в Ризі
    Представники латвійської організації «Товариство за легальне утримання» заявили, що проведення півфінального поєдинку Всесвітньої суперсерії боксу між Олександром Усиком (13-0, 11 КО) і Майрісом Брієдісом (23-0, 18 КО) спочатку планувалося в Києві. Однак, організатори WBSS змінили своє рішення через «рівень телепіратства в
    • Сьогодні, 19:14
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    Фото:&nbsp;<span>worldboxingnews.net</span>
    Фото: worldboxingnews.net

    Латиші пояснили, чому поєдинок відбудеться в Ризі

    Представники латвійської організації «Товариство за легальне утримання» заявили, що проведення півфінального поєдинку Всесвітньої суперсерії боксу між Олександром Усиком (13-0, 11 КО) і Майрісом Брієдісом (23-0, 18 КО) спочатку планувалося в Києві.

    Однак, організатори WBSS змінили своє рішення через «рівень телепіратства в Україні», інформує LTV.TV.

    Вагому частину прибутку від поєдинку складають гроші, отримані за покупку телетрансляцій.

    Мінімальна вартість показу бою в барах і ресторанах Риги становить 75 євро.

    У разі, якщо кількість запланованих відвідувачів перевищує 20 осіб, то плата буде більше.

    При цьому, поліція патрулюватиме місто в день поєдинку між латишем і українцем.

    Штраф за нелегальний показ бою в ресторанах Риги становить 7000 євро.

    Організатори WBSS вирішили, що їм не вдасться домогтися такого результату в Україні і прийняли рішення на користь Риги.

    У підсумку, поєдинок Усик - Бріедіс відбудеться 27 січня в Латвії.

    На кону поєдинку стоятимуть пояси WBC і WBO, а також вихід у фінал турніру WBSS.

    Джерело: xsport.ua

    бокс Олександр Усик
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