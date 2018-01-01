Спочатку бій Брієдіс - Усик планували провести в Києві

Латиші пояснили, чому поєдинок відбудеться в Ризі

Представники латвійської організації «Товариство за легальне утримання» заявили, що проведення півфінального поєдинку Всесвітньої суперсерії боксу між Олександром Усиком (13-0, 11 КО) і Майрісом Брієдісом (23-0, 18 КО) спочатку планувалося в Києві. Однак, організатори WBSS змінили своє рішення через «рівень телепіратства в



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Фото: worldboxingnews.net

Латиші пояснили, чому поєдинок відбудеться в Ризі

Представники латвійської організації «Товариство за легальне утримання» заявили, що проведення півфінального поєдинку Всесвітньої суперсерії боксу між Олександром Усиком (13-0, 11 КО) і Майрісом Брієдісом (23-0, 18 КО) спочатку планувалося в Києві.

Однак, організатори WBSS змінили своє рішення через «рівень телепіратства в Україні», інформує LTV.TV.

Вагому частину прибутку від поєдинку складають гроші, отримані за покупку телетрансляцій.

Мінімальна вартість показу бою в барах і ресторанах Риги становить 75 євро.

У разі, якщо кількість запланованих відвідувачів перевищує 20 осіб, то плата буде більше.

При цьому, поліція патрулюватиме місто в день поєдинку між латишем і українцем.

Штраф за нелегальний показ бою в ресторанах Риги становить 7000 євро.

Організатори WBSS вирішили, що їм не вдасться домогтися такого результату в Україні і прийняли рішення на користь Риги.

У підсумку, поєдинок Усик - Бріедіс відбудеться 27 січня в Латвії.

На кону поєдинку стоятимуть пояси WBC і WBO, а також вихід у фінал турніру WBSS.

Джерело: xsport.ua