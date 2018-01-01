Спочатку бій Брієдіс - Усик планували провести в Києві
- Сьогодні, 19:14
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Латиші пояснили, чому поєдинок відбудеться в Ризі
Представники латвійської організації «Товариство за легальне утримання» заявили, що проведення півфінального поєдинку Всесвітньої суперсерії боксу між Олександром Усиком (13-0, 11 КО) і Майрісом Брієдісом (23-0, 18 КО) спочатку планувалося в Києві.
Однак, організатори WBSS змінили своє рішення через «рівень телепіратства в Україні», інформує LTV.TV.
Вагому частину прибутку від поєдинку складають гроші, отримані за покупку телетрансляцій.
Мінімальна вартість показу бою в барах і ресторанах Риги становить 75 євро.
У разі, якщо кількість запланованих відвідувачів перевищує 20 осіб, то плата буде більше.
При цьому, поліція патрулюватиме місто в день поєдинку між латишем і українцем.
Штраф за нелегальний показ бою в ресторанах Риги становить 7000 євро.
Організатори WBSS вирішили, що їм не вдасться домогтися такого результату в Україні і прийняли рішення на користь Риги.
У підсумку, поєдинок Усик - Бріедіс відбудеться 27 січня в Латвії.
На кону поєдинку стоятимуть пояси WBC і WBO, а також вихід у фінал турніру WBSS.
Джерело: xsport.ua