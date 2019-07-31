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    Усик назвав найсильнішого надважковаговика сучасності

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    Олександр Усик - Усик назвав найсильнішого надважковаговика сучасності
    Олександр Усик
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    Український боксер готується до дебюту в цій ваговій категорії

    Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик назвав свою версію найсильнішого надважковаговика сучасності.

    «Я думаю, що це Тайсон Фьюрі. Це моя думка. Подобається, як він веде поєдинок, як боксує», - передає слова українського боксера «Вринзі».

    Нагадаємо, Олександр Усик готується до дебюту в надважкій ваговій категорії. Бій проти камерунця Карлоса Такама має відбутися в середині жовтня.

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    Спочатку боксери мали зійтися ще в травні, але цьому завадила травма українця.  

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