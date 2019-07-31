Усик назвав найсильнішого надважковаговика сучасності



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Український боксер готується до дебюту в цій ваговій категорії

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик назвав свою версію найсильнішого надважковаговика сучасності.

«Я думаю, що це Тайсон Фьюрі. Це моя думка. Подобається, як він веде поєдинок, як боксує», - передає слова українського боксера «Вринзі».

Нагадаємо, Олександр Усик готується до дебюту в надважкій ваговій категорії. Бій проти камерунця Карлоса Такама має відбутися в середині жовтня.

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Спочатку боксери мали зійтися ще в травні, але цьому завадила травма українця.