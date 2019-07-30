Українського легкоатлета можуть покарати за допінг



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Андрій Семенов Фейсбук

Санкції загрожують Андрію Семенову, який виступає в штовхання ядра

Український легкоатлет Андрй Семенов, який виступає в штовханні ядра, ввійшов у перелік відсторонення органу по контролю за антидопінговими правилами в легкій атлетиці.

Позитивну реакцію дала повторна проба, яку взяли у атлета на чемпіонаті світу 2011 року. Спортсмену загрожує два роки дискваліфікації.

На змаганнях у корейському Тегу 2011 року Семенов став 22-м, не зумівши кваліфікуватися в фінал.

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