Українського легкоатлета можуть покарати за допінг
Андрій Семенов
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Санкції загрожують Андрію Семенову, який виступає в штовхання ядра
Український легкоатлет Андрй Семенов, який виступає в штовханні ядра, ввійшов у перелік відсторонення органу по контролю за антидопінговими правилами в легкій атлетиці.
Позитивну реакцію дала повторна проба, яку взяли у атлета на чемпіонаті світу 2011 року. Спортсмену загрожує два роки дискваліфікації.
На змаганнях у корейському Тегу 2011 року Семенов став 22-м, не зумівши кваліфікуватися в фінал.