Усик попросив підтримки у Криму та Донбасу перед боєм з Брієдісом (відео)

Українець записав відео-звернення

Український чемпіон світу за версією WBO у першій важкій вазі Олександр Усик перед двобоєм з латвійцем Майрісом Брієдісом, який відбудеться у рамках півфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), звернувся до своїх уболівальників з усіх куточків України. Відповідне відео з’явилося на його офіційній Facebook-сторінці. «Любі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Усик

Українець записав відео-звернення

Український чемпіон світу за версією WBO у першій важкій вазі Олександр Усик перед двобоєм з латвійцем Майрісом Брієдісом, який відбудеться у рамках півфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), звернувся до своїх уболівальників з усіх куточків України.

Відповідне відео з’явилося на його офіційній Facebook-сторінці.

«Любі друзі! Львів, Київ, Донецьк, Сімферополь, Черкаси, Чернігів, Ужгород, Чернівці! Я знаю, що ви дивитеся мої поєдинки та підтримуєте мене. Для мене ваша підтримка є дуже потрібною! І все, що я роблю, ми робимо це всі разом. Миру, добра, любові. Світ любить сильних», – зауважив Олександр у ролику.

Нагадаємо, бій Усик - Брієдіс відбудеться увечері суботи, 27 січня, у столиці Латвії Ризі на однойменній арені.

Джерело: 24 канал