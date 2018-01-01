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    Усик попросив підтримки у Криму та Донбасу перед боєм з Брієдісом (відео)

    Українець записав відео-звернення
    Український чемпіон світу за версією WBO у першій важкій вазі Олександр Усик перед двобоєм з латвійцем Майрісом Брієдісом, який відбудеться у рамках півфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), звернувся до своїх уболівальників з усіх куточків України. Відповідне відео з’явилося на його офіційній Facebook-сторінці. «Любі
    • Сьогодні, 15:11
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    Олександр Усик
    Олександр Усик

    Українець записав відео-звернення

    Український чемпіон світу за версією WBO у першій важкій вазі Олександр Усик перед двобоєм з латвійцем Майрісом Брієдісом, який відбудеться у рамках півфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), звернувся до своїх уболівальників з усіх куточків України.

    Відповідне відео з’явилося на його офіційній Facebook-сторінці.

    «Любі друзі! Львів, Київ, Донецьк, Сімферополь, Черкаси, Чернігів, Ужгород, Чернівці! Я знаю, що ви дивитеся мої поєдинки та підтримуєте мене. Для мене ваша підтримка є дуже потрібною! І все, що я роблю, ми робимо це всі разом. Миру, добра, любові. Світ любить сильних», – зауважив Олександр у ролику.

    Нагадаємо, бій Усик - Брієдіс відбудеться увечері суботи, 27 січня, у столиці Латвії Ризі на однойменній арені.

    Джерело: 24 канал

    бокс Олександр Усик
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