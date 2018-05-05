Усик продовжує відновлюватися після травми і відвідав Париж (фото)

На даний момент Усик вже знаходиться в Буковелі

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBC і WBO Олександр Усик (14-0, 11 КО) прилетів до Парижа і фотографувався на тлі Ейфелевої вежі. Знімок боксер виклав на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що на даний момент Усик вже знаходиться в Буковелі, куди прилетів на 30-річчя Дениса Берінчика. 11 травня Усик повинен був провести фінальний



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Олександр Усик. Фото: Getty Images

На даний момент Усик вже знаходиться в Буковелі

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBC і WBO Олександр Усик (14-0, 11 КО) прилетів до Парижа і фотографувався на тлі Ейфелевої вежі.

Знімок боксер виклав на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що на даний момент Усик вже знаходиться в Буковелі, куди прилетів на 30-річчя Дениса Берінчика.

11 травня Усик повинен був провести фінальний бій WBSS проти Мурата Гассієва, але травмував лікоть. На даний момент ще невідомо де і коли відбудеться поєдинок, а сам Усик продовжує відновлюватися після травми.

Нагадаємо, 20 травня стане відомо, де пройде бій Усик - Гассієв.

Джерело: xsport.ua