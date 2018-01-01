Усик розповів, як з митрополитом УПЦ Московського патріархату говорив про духовне

За словами Олександра, він шукає ворота, через які зможе врятуватися

Український чемпіона світу з боксу Олександр Усик напередодні побував в гостях у митрополита Української православної церкви Московського патріархату Онуфрія. Тоді боксер на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври привітав свого співбесідника з новорічними святами та подарував йому на пам'ять власні боксерські рукавички з автографом. А



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Олександр Усик

За словами Олександра, він шукає ворота, через які зможе врятуватися

Український чемпіона світу з боксу Олександр Усик напередодні побував в гостях у митрополита Української православної церкви Московського патріархату Онуфрія.

Тоді боксер на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври привітав свого співбесідника з новорічними святами та подарував йому на пам'ять власні боксерські рукавички з автографом.

А вже наступного дня Усик отримав на прес-конференції запитання про свій візит, на яке він відповів по-філософськи.

«Ми народжуємося, живемо. У нас у кожного є проміжок, щоб зробити якісь добрі або погані речі. От, коли ви помрете, то куди потрапите: у пекло чи рай? Це вам вирішувати. Всевишній пішов на муки за наші гріхи», - сказав він.

«І ми можемо врятуватися через нього. Через правильні речі. Ось так і я рятуюся. Їжджу до наших хлопців, яких підтримую. Я за контрактом служив у прикордонній службі. Деяких я знаю особисто, і підтримую їх морально», - додав Усик.

За словами боксера, він не спілкується з бійцями про кулі чи зброю, а про духовне.

«Так само я спілкувався з Блаженнішим про духовне. Про спасіння душі своєї грішної. Я – заблукала вівця, яка хоче знайти свій притулок. Ворота, у які увійдеш – і врятуєшся», - підсумував Усик.

Нагадаємо, раніше Усик про Крим сказав наступне: «кого я зрадив з вас, що ви мені такі питання собачі задаєте?».